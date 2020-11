Un brand di giovani pensato per giovani: ecco qual era l'incipit di OnePlus quando lanciò sul mercato in primo One, ancora oggi il vero e unico Flagship Killer. Con il tempo l'azienda ha acquisito prestigio, notorietà e certezze, come quella per le edizioni speciali dei suoi smartphone, con l'ultimo della gamma OnePlus 8T in bella mostra con l'edizione limitata Cyberpunk 2077. Ma quali sono stati quelli precedenti?

OnePlus: tutto iniziò con OnePlus 3 Colette, nel mezzo l'edizione limitata Star Wars, Avengers e McLaren

Il feeling tra OnePlus e le edizioni speciali nasce nel marzo 2017, quando il brand cinese lanciò OnePlus 3 Colette, edizione limitata nata dalla collaborazione con il famoso marchio di moda Colette. Appena qualche mese dopo, nel settembre 2017 la nuova svolta del brand in fatto di design, OnePlus 5, riceve una versione speciale denominata JCC+ (il brand di moda Castelbajac), con le serigrafie sulla back cover ed i tasti dello smartphone colorati.

Nemmeno due mesi dopo, OnePlus replica ancora, stavolta con l'edizione limitata di 5T nella bellissima versione speciale per Star Wars: Gli ultimi Jedi (Episodio 8) con livrea color argento stellare ed una cover che ricorda la divisa di Kylo Ren. Dalle Guerre Stellari alle battaglie tra supereroi con il OnePlus 6 Avengers Infinity War del maggio 2018, con una confezione ancora più corposa con la mitica cover di Iron Man ed un gadget dedicato.

Dal Fantasy alle automobili con l'elegantissima versione OnePlus 6T McLaren Edition, lanciata del novembre 2018 con l'iconica cornice della back cover in arancione così come le lussuose auto della casa automobilistica britannica. Infine, ecco proprio l'ultimo arrivato, OnePlus 8T Cyberpunk 2077, che entra di diritto negli smartphone più particolari di sempre grazie al suo enorme camera bumper ed una cover molto futuristica.

Insomma, OnePlus e le versioni speciali vanno veramente d'accordo, non solo per le edizioni limitate sopracitate, ma anche per le colorazioni degli smartphone, come il 3T Gold, 5T Lava Red, OnePlus 7 Pro Almond ed il OnePlus 8 Interstellar Glow, proprio per arrivare ad un pubblico molto esigente e collezionista.

