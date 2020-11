Xiaomi Mi 8 Pro si aggiorna alla MIUI 12 Global Stable | Download

Dopo qualche giorno di pausa, il rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 12 torna e lo fa con su Xiaomi Mi 8 Pro. I due ex top di gamma fanno coda alla versione standard e quella Lite, già aggiornatosi in precedenza. Si tratta di un'anomalia, dato che i due smartphone facevano parte del primo gruppo di smartphone che avrebbe dovuto ricevere l'update in questione. Così non è stato, ma comunque meglio tardi che mai.

Aggiornamento 12/11: dopo la release cinese, parte il roll-out anche della MIUI 12 Global. La trovate a fine articolo.

La MIUI 12 Global Stable arriva anche sul “trasparente” Xiaomi Mi 8 Pro

Per Xiaomi Mi 8 Pro (conosciuto anche come Mi 8 UD) l'aggiornamento riguarda la MIUI 12 China Stable in versione 12.0.1.0.QECCNXM. Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato. Nel caso voleste provare la ROM, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Aggiornamento 12/11

È ufficialmente partito il roll-out della MIUI 12 Global Stabile per l'ex top di gamma Xiaomi Mi 8 Pro. Per la sua installazione vale quanto detto sopra. Nel changelog vengono riportate le patch di settembre, il nuovo Control Center, nuove features per la fotocamera ed ottimizzazioni e fix per Tema Scuro e display.

Scarica la MIUI 12 Global Stable per Xiaomi Mi 8 Pro

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



