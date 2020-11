MIUI 12 Beta migliora sensore ID nel display, notifiche e UI

La MIUI 12 Beta in versione 20.11.23 è stata appena rilasciata da Xiaomi e, grazie ai suoi beta tester, sappiamo già quali sono le sue novità. La genesi del programma MIUI Beta è proprio quella di introdurre funzionalità che poi vedranno eventualmente la luce nelle ROM stabili. Con le precedenti ROM abbiamo visto attuare modifiche a features quali Tema Scuro, notifiche e lock screen, ma anche fotocamera, gaming, Control Center, gestione USB, modalità Non Disturbare, Sync UI, tastiera e privacy.

Ecco tutte le novità integrate da Xiaomi nella versione 20.11.23 della MIUI 12 Beta

La prima novità che appare nella MIUI 12 Beta in versione 20.11.23 è la visualizzazione “toast” delle notifiche. Mancano ancora dettagli più approfonditi, ma sembra che le notifiche possano essere visualizzate nella lock screen in forma compressa. Una volta che ne arriva una, l'avviso nella schermata di blocco ci informa da quale app arriva. Nel caso si voglia, è possibile cliccare su di essa per vederne il contenuto, praticamente una fusione fra le due opzioni “Mostra il contenuto/Non mostrare il contenuto“.

Con la MIUI 12 Beta 20.11.23 ci sono novità anche per il sensore ID nel display (qualora presente sullo smartphone) ed i relativi effetti grafici di sblocco. Ne sono stati aggiunti di nuovi rispetto a quelli precedenti, fra l'altro già presenti sulle ROM modificare dal team Xiaomi.eu. Queste modifiche che vi abbiamo elencate sono valide per i modelli aggiornati ad Android 11 Beta, mentre per quelli fermi ad Android 10 si parla unicamente di un rinnovo della UI fotografica.

