Ascoltare musica è uno dei passatempi più frequenti tra le persone, ma lo è anche tenere una certa igiene. Esistono però dei prodotti che coniugano entrambe le cose e cioè le cuffie TWS Tronsmart Onyx Free con funzione di sterilizzatore che vanno in offerta con Coupon al minimo storico con un prezzo bomba su Geekbuying e con spedizione da Europa.

Tronsmart Onyx Free: cuffie TWS con chip Qualcomm e sterilizzatore UV in offerta con Coupon su Geekbuying

Come già abbiamo potuto vedere dalla nostra recensione, le cuffie TWS Tronsmart Onyx Free sono auricolari concreti, senza troppi fronzoli ma completi di tante ottime specifiche. Ad esempio è presente un chipset Qualcomm, ma anche il supporto all'aptX dello stesso brand. Non mancano poi controlli touch e possibilità di utilizzare un auricolare per volta.

In più, le cuffie Tronsmart hanno non solo un'autonomia garantita molto buona, ma anche una funzione di sterilizzatore UV da parte del case, che rimuove germi e batteri, oltre ad una certificazione IPX7. Presente in più il supporto all'assistente vocale.

Le cuffie TWS Tronsmart Onyx Free vanno quindi al minimo storico su Geekbuying al super prezzo di 21.49 € grazie al Coupon che trovate nel box codice sottostante, senza dimenticare la spedizione da Europa.

