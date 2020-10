Xiaomi migliora la privacy dei files con l’ultima MIUI 12 Beta

Dopo la pausa delle scorse settimane, Xiaomi ha ripreso con vigore lo sviluppo della MIUI 12 Beta e relative novità. Con le sue ultime versioni abbiamo assistito, per esempio, al debutto di Android 11 a bordo di Redmi K30 e K20. Con la nuovissima versione 20.10.26 non abbiamo major update di questo calibro, ma ci sono comunque novità per la UI.

Xiaomi e MIUI 12 Beta 20.10.26: la nuova versione migliora la crittografia dei files privati

Oggi inizia il rilascio della MIUI 12 Beta in versione 20.10.26: durante la giornate troverete i link al download nel nostro articolo dedicato. Nel frattempo, il changelog completo è già stato pubblicato, quindi possiamo avere un assaggio di quelle che sono le novità software.

[File management]

– New | Strong encryption function for private files, encrypted files are more secure against cracking

– Fix | Video file scanning problem

– Fix | Other super experience issues

– Fix | Occasional crash after adding private files

La novità principale della MIUI 12 Beta 20.10.26 riguarda l'introduzione di una rinnovata e potenziata crittografia per i files privati. Ciò permetterà agli utenti Xiaomi di godere di una maggiore salvaguardia di foto, video e quant'altro, potendoli tenere lontani da occhi indiscreti con più sicurezza. In termini di risoluzione di bug, l'aggiornamento contiene fix relativi a scansione dei video, esperienza utente e crash nell'aggiunta di files privati.

