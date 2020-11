MIUI 12 Beta migliora Tema Scuro, notifiche e lock screen per Xiaomi

Anche se si parla già di MIUI 13, la MIUI 12 Beta continua a migliorare l'esperienza dell'attuale versione della UI che muove gli smartphone Xiaomi. Con le precedenti Beta abbiamo assistito a migliorie per fotocamera, gaming, Control Center, gestione USB, modalità Non Disturbare, Sync UI, tastiera e privacy. In questi giorni la Beta è stata ulteriormente aggiornata, ottimizzando altri comparti quali Tema Scuro e notifiche.

Xiaomi aggiorna la MIUI 12 Beta, con novità per Tema Scuro e notifiche

I cambiamenti di cui vi parliamo riguardano le ultime versioni della MIUI 12 Beta 20.11.9 e 20.11.10, che potete scaricare ed installare con il nostro articolo dedicato. La prima riguarda il Tema Scuro, come anticipato, e la sua introduzione anche all'interno dell'applicazione App Vault.

Con la MIUI 12 20.11.9/10 migliorano anche le notifiche di Xiaomi, adesso raggruppabili in gruppi. Dall'apposita schermata sarà possibile scegliere se lasciare decidere alla MIUI a quali notifiche dare la priorità o meno.

Infine, con la MIUI 12 20.11.9/10 di Xiaomi sarà possibile gestire diversamente anche le notifiche nella lock screen. Sempre nel menu dedicato sarà possibile scegliere se visualizzare le notifiche complete, se nasconderne il contenuto o se non mostrarle proprio.

