Huawei e Leica, fine della partnership? Arriva la smentita

Il matrimonio fra Huawei e Leica fu sancito nel 2016, in occasione del keynote della serie P9 in quel di Londra. Un duo di smartphone che mirò ad alzare l'asticella della qualità delle foto, confermando quello che sarebbe presto divenuto un trend imperante in ambito mobile. Proprio per questo Huawei decise di creare questa partnership con la celebre casa tedesca, uno dei nomi di spicco quando si pensa al mondo hardware delle fotocamere.

Huawei smentisce le voci sulla chiusura degli accordi di partnership con Leica

A distanza di quasi 5 anni, parrebbe che l'alleanza fra Huawei e Leica sia giunta al capolinea. Almeno stando alle parole del leaker Digital Chat Station, secondo cui sarebbe conclusosi anche l'accordo con Yi Yang Qianxi, star cinese che più volte ha offerto il proprio volto per la serie Nova. A questo punto, sia Leica che Yi sarebbero già stati contattati da altre aziende cinesi per accaparrarsi un accordo ai danni dell'azienda di Ren Zhengfei.

Tuttavia, Huawei è prontamente intervenuta per sedare quelle che sono state definite “notizie assolutamente false“. A dircelo sono i colleghi di Android Authority, i quali riportano anche le dichiarazioni di Leica: contattata in merito, ha affermato di “non avere informazioni sulla chiusura del contratto“. Ne consegue, quindi, che anche la prossima serie Huawei P50 possa fregiarsi della collaborazione con Leica.

