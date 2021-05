Redmi Note 10, POCO F3 e X3: il sensore di prossimità non va, Xiaomi promette un fix

Purtroppo l'annoso problema del sensore di prossimità malfunzionante non sembra voler abbandonare gli smartphone di fattura Xiaomi. Sull'argomento ho scritto un articolo ad hoc, spiegandovi le motivazioni dietro a questo fastidioso “bug” che affligge numerosi modelli del catalogo dell'azienda. E a quanto pare con quelli più recenti sembra proprio che non accenni a placarsi, date le numerose segnalazioni che continuano a comparire nei forum della community.

Ancora problemi di sensore di prossimità, questa volta su Redmi Note 10, POCO F3 e X3

Girando all'interno dei forum Xiaomi, si scopre come anche a diversi possessori di Redmi Note 10 Pro, così come POCO F3 ed X3 NFC non funzioni il sensore di prossimità (1, 2, 3). Il problema è sempre il solito: il suo malfunzionamento significa che lo schermo si accende durante le chiamate. Lo stesso accade sul mio Xiaomi Mi 10T Pro e una volta mi è persino capitato di interrompere una telefonata perché, accendendosi lo schermo, ho premuto con la guancia sul tasto per staccare la chiamata. Senza contare i messaggi vocali di WhatsApp e Telegram che passano dalla capsula auricolare allo speaker, mettendo a rischio la mia privacy e assordandomi il timpano.

L'argomento è stato affrontato all'interno dell'ultimo MIUI Weekly Bug Report, nel quale il team Xiaomi ha dato qualche dettaglio in più. Sia per Redmi Note 10 Pro che per POCO X3 NFC, gli sviluppatori sono al lavoro per un aggiornamento d'ottimizzazione che migliori l'esperienza d'utilizzo. Nella speranza che i prossimi update lo rendano più efficace, purtroppo ad essere utilizzati sono sensore di prossimità ad ultrasuoni. Per quanto ottimizzati, la loro efficacia non è paragonabile a quelli ad infrarossi che, da qualche anno a questa parte, non vengono più montati sugli smartphone Xiaomi.

