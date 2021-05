Sharp Aquos R6 ha una fotocamera Leica che sembra un ciclope

Purtroppo Sharp non è un brand noto fuori dalla madrepatria Giappone, ma il debutto di questo Aquos R6 non può che incuriosire gli appassionati di settore. Da sempre, il produttore si contraddistingue per offrire smartphone di fattura originale, cercando di non omologarsi al mercato. Vi ricordate lo storico ed iconico primo Xiaomi Mi MIX? Forse non tutti sanno che il flagship Xiaomi si ispirava palesemente allo Sharp Aquos Crystal, lanciato nel 2014: non a caso, il pannello del display di Mi MIX veniva fornito proprio da Sharp. Negli anni a venire, Sharp ha lanciato altri modelli degni di nota: basti pensare all'Aquos Zero 2, il primo e finora l'unico al mondo a 240 Hz. Ma anche al pieghevole a cui sta lavorando.

Sharp Aquos R6 in arrivo: ecco quali novità porterà sul banco

Ma torniamo a concentrarci su questo Sharp Aquos R6, in arrivo ufficialmente il 10 maggio. I leaker ci mostrano i render ufficiosi dello smartphone, rivelando un display curvo ai lati con design punch-hole centrale per ospitare la selfie camera. Analizzandolo più attentamente, si nota anche che sul frame destro, oltre a tasto Power e bilancere del volume, c'è un tasto aggiuntivo. Il suo scopo non è noto, ma con buona probabilità potrebbe essere dedicato al scatto con la fotocamera.

Dico questo perché basta guardare Sharp Aquos R6 per capire che siamo di fronte ad uno smartphone che punta molto sul comparto fotografico. Così tanto da avere un modulo di dimensioni importanti ma che contiene una singola fotocamera principale, affiancata da un sensore secondario. Non sappiamo ancora quale sensore sarà quello principale, ma quello che spicca da questi render è la partnership con Leica. A memoria, questo sembra l'unico smartphone non di Huawei ad essere realizzato in collaborazione con la nota casa fotografica. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per saperne di più.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu