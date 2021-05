Xiaomi e Leica? Accordo svelato dall’ex VP di OPPO

Da quando Huawei è crollata a picco nel panorama mobile, si vocifera che potrebbe perdere la partnership con Leica. Un'ipotesi in giro da mesi ma che è stata prontamente smentita dall'azienda cinese. Fra l'altro, la prossima famiglia Huawei P50 dovrebbe portare nuovamente una fotocamera co-ingegnerizzata dalla celebre casa fotografica. Ma l'impressione è che l'accordo con Leica possa interrompersi quando giungerà a conclusione, anche se non sappiamo quando ciò accadrà.

Xiaomi starebbe per fregare a Huawei la partnership con Leica

Probabilmente la data di rinnovo dell'accordo fra Huawei e Leica non è pubblica, ma questa è la sensazione che circola nel settore. Non a caso l'inedito Sharp Aquos R6 dovrebbe avere una fotocamera Leica, per quanto dovrebbe rimanere confinato al Giappone. Ma se si parla di mercato globale, da tempo circola l'indiscrezione che altri produttori sarebbero pronti ad accaparrarsi questo accordo strategico. L'azienda tedesca avrebbe anche collaborato con Qualcomm in vista di uno dei suoi prossimi chipset Snapdragon.

E chi è una delle aziende che lavora più a stretto contatto con Qualcomm? Proprio quella Xiaomi che ha premuto sull'acceleratore per conquistare lo scettro del miglior camera phone con il suo ultimo Mi 11 Ultra. Vi meraviglierebbe scoprire che proprio Xiaomi potrebbe sottrarre l'accordo con Leica a Huawei? A me no e a confermare questa indiscrezione è Shen Yiren, ex vice presidente di OPPO. Con uno dei suoi ultimi post su Weibo ha usato un gioco di parole per suggerire che la sinergia con Huawei sarebbe prossima a concludersi, in favore proprio della rivale Xiaomi. Vedremo come si evolverà la notizia, per il momento gli indizi sono ancora poco concreti.

