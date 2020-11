Questo potrebbe essere il primo smartphone Honor dopo la separazione da Huawei

Il portale dell'ente certificativo TENAA ha pubblicato immagini e specifiche di un nuovo smartphone Honor, il quale potrebbe essere il primo modello ad arrivare sul mercato dopo la vendita da parte di Huawei. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e cerchiamo di capire qualcosina in più di questo dispositivo siglato HJC-AN00 / HJC-TN00.

Honor HJC-AN00 / HJC-TN00: immagini e specifiche dal TENAA

Il nuovo smartphone di Honor arriva in due versioni, con le sigle HJC-AN00 e HJC-TN00. Si tratta di un dispositivo dal design che sa di già visto, simile ma non uguale a quello di Huawei Nova 8 SE, lanciato di recente. Le specifiche coincidono e l'aspetto è molto simile a quello del modello di Huawei, con una piccola variazione per il layout della fotocamera. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, pubblicata dal TENAA.

dimensioni di 161.6 x 74.8 x 7.46 mm per un peso di 179 grammi;

per un peso di 179 grammi; display AMOLED da 6.53″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e notch a goccia;

da con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e notch a goccia; processore octa-core fino a 2.4 GHz;

8 GB di RAM;

128/256 GB di storage non espandibile;

lettore d'impronte digitali sotto il display;

Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP;

selfie camera da 16 MP;

batteria da 3.700 mAh min. con ricarica da 66W ;

min. con ricarica da ; supporto Dual SIM 5G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Type-C;

sistema operativo Android 10.

Al momento l'identità di questo smartphone Honor non è ancora nota, ma la presenza nel database del TENAA indica che il lancio è ormai imminente. Insomma, se il debutto è a stretto giro potrebbe trattarsi del primo modello del brand post vendita da parte di Huawei. Si attende anche il debutto della serie V40, ma anche in questo caso manca una data (anche se pare che il lancio sia previsto per il mese di dicembre).

Non appena ne sapremo di più, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli sul nuovo dispositivo. Intanto, se siete curiosi, qui trovate i primi dettagli sul futuro di Honor in Cina (si parla di aggiornamenti e servizi). Inoltre, vista la situazione, non possiamo non essere curiosi di scoprire come si evolveranno le cose con Google: i servizi di Big G potrebbero tornare?

