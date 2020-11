All'interno della line-up per fine 2020 non poteva mancare all'appello la serie Huawei Nova 8. Sebbene la precedente serie 7 abbia visto la luce soltanto pochi mesi fa, i nuovi modelli sono previsti entro la fine dell'anno. E come accaduto mesi fa, anche in questo caso avremo più modelli, a partire da quelli di fascia superiore Huawei Nova 8 e 8 Pro. Per il momento l'azienda cinese ha ufficializzato solo Huawei Nova 8 SE, disponibile in patria: ecco tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e uscita mentre per i modelli superiori restiamo in attesa di ulteriori novità.

Aggiornamento 06/11: il modello Nova 8 SE è ufficiale e in basso trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità. Nel frattempo continuano le indiscrezioni sugli altri due dispositivi della famiglia e in questo caso trovate tutte le novità a fine articolo.

Huawei Nova 8, 8 Pro e 8 SE: tutte le informazioni sui nuovi modelli della serie Nova

Huawei Nova 8 SE ufficiale: design e scheda tecnica

Dopo le prime foto dal vivo ed i render ufficiali, ecco che Huawei Nova 8 SE arriva finalmente sul mercato cinese. Il dispositivo presente un look già collaudato, con richiami anche ad iPhone 12. Con i bordi così arrotondati, infatti, ricorda molto la nuova serie di Apple. Il display è un'unità OLED da 6.53″ con risoluzione Full HD+, un notch a goccia per la selfie camera da 16 MP ed un lettore d'impronte integrato nel pannello. Di seguito trovate la scheda tecnica completa con tutti i dettagli del caso:

dimensioni di 161.6 x 74.8 x 7.46 mm x un peso di 178 grammi;

display OLED da 6.53″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con notch a goccia;

da (2400 x 1080 pixel) con notch a goccia; lettore d'impronte digitali sotto il display;

processore octa-core Dimensity 800U / Dimensity 720;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD; quad camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.9-2.4-2.4-2.4, grandangolo, macro e profondità;

con apertura f/1.9-2.4-2.4-2.4, grandangolo, macro e profondità; selfie camera da 16 MP (f/2.0);

(f/2.0); batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida da 66W ;

; Dual SIM 5G + 4G / 5G + 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e jack audio da 3.5 mm;

sistema operativo Android 10 sotto forma di EMUI 10.1.

Da notare la grande peculiarità del dispositivo. Huawei Nova 8 SE, infatti, arriva in due versioni: abbiamo la Standard Edition con un chipset Dimensity 720 (e connettività Dual SIM 5G + 4G); dall'altro lato abbiamo una High Edition, mossa dal Dimensity 800U (con Dual SIM 5G + 5G). A parte questa differenza di processore, i due modelli sono identici.

Huawei Nova 8 SE ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei Nova 8 SE parte da 333€ al cambio attuale, quindi 2.599 yuan, per la versione con Dimensity 720; per quanto riguarda invece l'edizione con 800U, in questo caso si sale a circa 346€, ovvero 2.699 yuan. Ricordiamo che entrambe le varianti arrivano nella sola configurazione da 8/128 GB, mentre sono disponibili le colorazioni Magic Night Black, Dark Blue, Silver Moon Start e Sakura Snow Clear Sky.

Se siete interessati a scoprire tutte le indiscrezioni in merito al resto della gamma – non ancora ufficiale – di seguito trovate tutti i dettagli trapelati fino a questo momento.

Che cosa ci aspetta dal resto della serie: design e display

Come per Nova 7, anche a bordo della famiglia Huawei Nova 8 troveremo immutato lo schermo forato per ospitare la dual selfie camera. La cosiddetta “pillola” sarà implementata in alto a sinistra, come potete vedere in questa prima foto del pannello del telefono.

Questo indizio ci verrebbe confermato dalle prime presunte foto dal vivo. Negli scatti vediamo non soltanto il doppio foro, ma anche il display curvo ai lati, pertanto propendiamo per l'ipotesi che si tratti di Nova 8 se non direttamente Nova 8 Pro.



Sempre riguardo ai rumor, si parla di una soluzione OLED con un refresh rate fino a 120 Hz per il Pro. Probabilmente sul Nova 8 standard avremo un più contenuto refresh rate a 90 Hz.

Hardware: a tutto MediaTek!

Come ci rivelano le certificazioni ricevute, la nuova serie Huawei Nova 8 sarà dotata di supporto Dual SIM 5G per le reti di nuova generazione. Ciò è reso possibile dalle piattaforme hardware utilizzate, in questo caso di casa MediaTek. Rispetto al passato e agli ormai scomparsi Kirin, Huawei Nova 8 sarebbe mosso dal MediaTek Dimensity 800U. Saliamo poi al cospetto di Nova 8 Pro, al cui comando avremmo il Dimensity 1000+. Per quanto riguarda i tagli di memoria, si menziona solamente una versione da 8/128 GB, ma non è chiaro di quale modello si parli. Entrambi a 7 nm, ecco quali sono le differenze fra i due chipset:

Dimensity 800U (Nova 8) CPU 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 – GPU Mali-G57 MC3

Dimensity 1000+ (Nova 8 Pro) CPU 4 x 2,6 GHz A77 + 4 x 2,0 GHz A55 – GPU Mali-G57 MC9



Possibili prezzi e data di uscita di Nova 8 e 8 Pro | Aggiornamento 06/11

Dopo il lancio del modello SE, non sono ancora arrivate notizie ufficiali in merito al resto della serie Nova 8. Nonostante ciò, un noto leaker cinese – avvezzo proprio alle anticipazioni in salsa Huawei – ha rivelato che il debutto è fissato per il mese di dicembre, anche se non abbiamo ancora un giorno specifico. Inoltre entra un po' più nello specifico, svelando che Huawei Nova 8 e 8 Pro avranno a bordo chipset Kirin: tuttavia, a parte questo dettaglio non è dato di sapere di quali soluzioni si tratterà.

Tornando al lancio, la presentazione dei due modelli dovrebbe avvenire dopo l'evento dedicato ad Honor V40, secondo le indiscrezioni fissato per la metà del prossimo mese.

Passando al prezzo di vendita e le indiscrezioni relative, le cifre dovrebbero essere le seguenti: 3299 yuan (∼408 €) per Nova 8 e 3999 yuan (∼494 €) per Nova 8 Pro. Se così fosse, avremmo un aumento dei prezzi di circa 40€ rispetto alla scorsa settima generazione, forse dettato dall'utilizzo di SoC MediaTek anziché di quelli proprietari (ma ovviamente al momento non sappiamo se saranno adottati effettivamente SoC della casa taiwanese oppure i Kirin).

