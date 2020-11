Siamo sempre più vicini all'uscita di una delle CPU più potenti degli ultimi anni, segno dell'imperturbabile continuità di Qualcomm. Ma dopo il primo dicembre, quali sono i brand cinesi che avranno per primi Snapdragon 875 sui propri smartphone? Ecco cosa trapela dalle ultime notizie.

Xiaomi, Oujia e vivo i primi brand cinesi ad utilizzare Snapdragon 875 sugli smartphone

Ad incentivare il quesito su quali brand tecnologici cinesi utilizzeranno Snapdragon 875 per primi è il noto leaker Digital Chat Station, che spiega che la prima fornitura di chipset andrà a determinate catene tecnologiche, di cui vi riportiamo di seguito:

Xiaomi : inclusi Redmi e Black Shark;

: inclusi Redmi e Black Shark; vivo : incluso iQOO;

: incluso iQOO; Oujia Holdings: OPPO, Realme e OnePlus.

Insomma, i tre macro-gruppi della telefonia avranno un'anteprima non indifferente per quanto riguarda il top gamma di Qualcomm. Prendendoli singolarmente i brand cinesi, Xiaomi presenterà il Mi 11 e potrebbe essere il primo smartphone in assoluto ad utilizzare Snapdragon 875. Mentre le altre come vivo e OPPO, potrebbero rendere Snapdragon 875 parte della serie X60 e della prossima serie Find X3. Quanto a OnePlus, la serie 9 continuerà ad utilizzare la CPU premium del chipmaker americano ma non è una novità

Se guardiamo ai brand partner, Redmi e Black Shark dovrebbero utilizzare rispettivamente su K40 Pro e la serie 4 (o 5 causa tetrafobia) dello smartphone da gaming. Spostandoci poi a Realme e iQOO, anche loro avranno i loro top gamma con chipset Snapdragon 875, molto probabilmente su X60 Pro e su iQOO 6, ma è ancora tutto da vedere.

Insomma, pare proprio che questo utilizzo in anteprima per Xiaomi, OnePlus, OPPO e vivo dello Snapdragon 875 in Cina potrebbe portare un vantaggio non indifferente, bisognerà capire i restanti competitor come si muoveranno in merito, dato che Honor potrebbe ma non lo utilizzerà al momento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu