Ricarica wireless a 100W? Questione di mesi, grazie a Xiaomi ed OPPO

Sono almeno 10 anni che la ricarica wireless si è fatta strada nel mondo degli smartphone, ma soltanto negli ultimi anni è divenuta un elemento degno di considerazione. Basti pensare che Samsung Galaxy S7, non proprio uno dei primissimi ad integrarla, ci metteva comunque più di 2 ore per caricarsi del tutto. Ma se fino a qualche anno fa questa metodologia era quasi più un vanto che uno strumento utile, adesso il vento sta cambiando. Il progresso tecnologico sta spingendo i produttori ad aumentare la potenza e nel 2020 non ci meraviglia vedere uno smartphone in grado di ricaricarsi a 50W senza fili.

La rincorsa tecnologia delle aziende cinesi mira alla ricarica wireless a 100W

Sotto questo punto di vista, Xiaomi ed OPPO sono indubbiamente due realtà che hanno spinto molto in termini di ricarica wireless. Nel caso del primo, tutto è partito con Xiaomi Mi 9 Pro 5G: all'epoca era il più rapido al mondo, con una Mi Charge Turbo in grado di spingersi fino a 30W. Ma il non plus ultra è il più recente Xiaomi Mi 10 Ultra e la sua ricarica wireless a 55W (per non parlare di quella cablata a 120W). Il produttore ha dimostrato di essersi evoluto anche con gli accessori, come con lo stravagante Mi Smart Tracking Charging Pad.

E nel caso di OPPO? È notizia di qualche mese fa dell'esistenza della AirVOOC, l'ultimo standard di ricarica wireless fino a 65W. Il suo debutto potrebbe avvenire a bordo del futuro OPPO Find X3, mentre fra gli smartphone in circolazione abbiamo Ace 2 e la sua ricarica a 40W.

Il trend pare settato: ricariche sempre più potenti, che siano cablate o senza fili, nonostante le preoccupazioni del caso. E se con la ricarica cablata è già stata superata la soglia dei 100W, sarebbe solo questione di mesi per quella wireless. A confermarlo è il leaker Digital Chat Stationi, il quale avrebbe avuto un'anteprima del futuro dai laboratori di diversi produttori di tecnologia. L'obiettivo per la roadmap del 2021 è quello di avere una ricarica wireless a 100W ed il pensiero non può non andare alle succitate Xiaomi e OPPO. Se si parla di smartphone, queste due aziende sono le prime in fila per raggiungere tale traguardo. È ancora presto per parlarne concretamente, ma la tecnologia corre, specialmente in Cina.

