Lenovo C13 Yoga Chromebook Enterprise: AMD Ryzen e…il classico TrackPoint

Lenovo in questi ultimi giorni sta lanciando sul mercato diversi dispositivi, tutti appartenenti al mercato PC. Sappiamo bene, infatti, come il brand sia uno dei più richiesti in tale ambito, soprattutto per la qualità dei propri prodotti. Motivo per cui recentemente ha deciso di presentare anche un nuovo Chromebook, ovvero Lenovo C13 Yoga Chromebook Enterprise, dotato di un chipset AMD Ryzen 7 e di un display in grado di ruotare di 360°.

C13 Yoga Chromebook Enterprise è un “classico” ThinkPad

Dando un'occhiata alle caratteristiche di questo prodotto, non possiamo non notare la presenza del calssico TrackPad di Lenovo sulla tastiera. Questa componente, dunque, indica ancora una volta la cura nei dettagli dell'azienda, che anche su questo Chromebook ha deciso di inserirlo. Per il resto, poi, non si tratta di un notebook troppo diverso dal solito, con cornici non troppo sottili ed una serie di porte relative alla connettività da fare invidia a tutti i possessori di MacBook.

Sotto la scocca risiede un AMD Ryzen 7 3700C, dunque una componente di tutto rispetto. Non manca, poi, un display IPS da 13,3″ con risoluzione FHD. Tutto all'interno di una scocca che, nel complesso, raggiunge un peso di 1,5 kg ed uno spessore di circa 15 mm. Trattandosi di un prodotto in grado di ruotare completamente il display, non poteva mancare anche un pannello touchscreen in grado di interagire con la penna digitale.

Attualmente questo Lenovo C13 Yoga Chromebook Enterprise è disponibile negli USA al prezzo di 579 dollari, dunque circa 490 euro al cambio attuale. Non sappiamo se effettivamente, però, tale dispositivo sia destinato anche al nostro mercato.

