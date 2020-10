Recensione Xiaomi Oclean S1: lo sterilizzatore UVC per spazzolini di cui tutti hanno bisogno

Xiaomi lancia ogni anno un quantitativo di prodotti sul mercato davvero impressionante, afferenti non solo al mercato degli smartphone. Questo settore, infatti, rappresenta solo una fetta delle proprie attività che differiscono molto per la varietà delle categorie coinvolte. Tra questi dispositivi, dunque, troviamo spesso anche quelli riguardanti l'igiene personale e la pulizia, proprio come il nuovo Oclean S1, uno sterilizzatore UVC per spazzolini. Vediamo di che cosa si tratta, dunque, all'interno di questa recensione completa.

Recensione Xiaomi Oclean S1

Unboxing

Dando un'occhiata alla confezione di vendita dei prodotti Oclean notiamo sempre molta cura, e questo dispositivo non fa eccezione rispetto agli altri. All'interno di tale involucro, che nasconde proprio il prodotto, troviamo:

Xiaomi Oclean S1;

breve manuale delle istruzioni, in lingua cinese;

cavo USB/USB Type-C per la ricarica del prodotto;

supporto da muro con striscia 3M incorporata, per il fissaggio.

Design & Materiali

Questo accessorio presenta forma piuttosto singolari, che non capita spesso di vedere. Essendo uno sterilizzatore UVC per spazzolini, infatti, presenta un design particolare, con una mezza circonferenza che include una serie di perni in plastica per mantenere fermi gli spazzolini. Tutta la struttura, comunque, è in policarbonato, fatto salvo per il cordino che si trova a destra. Non possono essere contenuti più di cinque spazzolini all'interno di tale dispositivo, ma bisogna tenere in considerazione un unico aspetto. Le tre posizioni centrali sono quelle preposte alla sanificazione delle testine degli spazzolini, mentre le due parti ai lati servono solo per lo stoccaggio degli stessi (come indicato anche alla base del prodotto).

Oclean S1 sembra essere piuttosto solido ed è dotato, inoltre, di un sistema di aggancio sulla parte posteriore che serve per fissarlo al muro. In confezione, infatti, avremo a disposizione la basetta, con una striscia 3M, che ci permetterà di tenere fisso tale accessorio senza il bisogno di dover piantare alcun chiodo. Si tratta di un prodotto piuttosto leggero (132 grammi circa), infatti, quindi non è necessario nulla di più di quello che viene fornito dal brand.

Funzionalità

Non si tratta di un prodotto smart, che prevede la connessione con lo smartphone. Questo va semplicemente fissato al muro ed utilizzato solo in alcuni casi. Quando terminiamo la pulizia dei denti, ad esempio, dopo aver lavato bene la testina dello spazzolino, questo può essere riposto in una delle tre posizioni centrali. A questo punto, dunque, basta tirare la cordicina sulla destra ed il prodotto viene sterilizzato, come indicato anche dall'accensione di un LED RGB posto subito sopra tale componente che si accende solo nell'istante in cui la tiriamo giù. Ovviamente all'interno di queste cinque posizioni possono essere lasciati altrettanti spazzolini, sfruttando tale dispositivo come un vero e proprio “ripostiglio” per tali strumenti.

Come in tutti i prodotti di questo tipo, non posso certificare al 100% che funzioni. La luce ultravioletta emanata dall'unico LED presente al centro della struttura, infatti, non so se sia effettivamente in grado di eliminare la maggior parte dei batteri presenti nelle testine degli spazzolini. Sicuramente, però, è una procedura migliore e più affidabile rispetto a quella che prevede la sola pulizia con l'acqua dei vari spazzolini utilizzati in famiglia. Considerando, poi, anche il costo non eccessivo a cui viene venduto, può sicuramente far gola a tantissimi utenti desiderosi di avere un oggetto più comodo dove riporre lo spazzolino.

Diciamo che, secondo quanto detto all'interno del sito ufficiale, la durata massima di sterilizzazione è di 2 minuti. Tale dispositivo, però, è tarato per procedere ad una sterilizzazione automatica ogni 6 ore, sempre della durata massima di 2 minuti. Dunque durante la notte, ad esempio, dovrebbe procedere ad una sanificazione dei nostri spazzolini, in maniera sistematica.

Autonomia

All'interno di tale prodotto risiede una batteria da 1.000 mAh che non dovrebbe durare più di 20 giorni. Dipende anche, però, da quante volte attivate la sterilizzazione dei vostri spazzolini. Considerate, però, che nel momento in cui tale accessorio sarà scarico, si accenderà una luce rossa sulla parte frontale, diventando necessario collegare il cavo di ricarica alla porta USB Type-C.

Osservando quanto scritto sul libretto delle istruzioni, poi, la ricarica completa dovrebbe avvenire in circa 2 ore e 30 minuti.

Prezzo & Conclusioni

Xiaomi Oclean S1 costa, attualmente, 16 euro su eBay grazie al nostro codice sconto che vi lascio qui sotto. Non è assolutamente un prezzo eccessivo, anzi. Anche se bisogna sempre fare i conti con un po' di scetticismo a riguardo, in quanto non possiamo essere sicuri che quasi tutti i batteri vengano eliminati con questa luce ultravioletta. Sotto questo aspetto, quindi, credo che l'utilità di tale prodotto vada considerata insieme ad altri fattori. Può sicuramente essere una valida alternativa ai più comuni bicchieri, all'interno dei quali vengono riposti tutti gli spazzolini di casa. Qui ogni componente è divisa dall'altra e, dunque, risulta essere sicuramente più igienico.

Se vi piace il suo design e siete convinti che possa essere davvero utile, anche se solo in minima parte, allora potreste tranquillamente portarvelo a casa per una cifra piuttosto esigua. Alla fine, infatti, è un prodotto di qualità, realizzato bene, di cui non credo ve ne pentirete.