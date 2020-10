Offerte YI per Amazon Prime Day: videocamere di sicurezza per tutti, fino al 40% di sconto

Dopo aver festeggiato le 10.000 recensioni della sua Yi Home Camera, il brand specializzato in videocamere di sicurezza torna alla carica per festeggiare l'evento Amazon Prime Day, con tante offerte dedicate al alcuni dei prodotti più apprezzati da parte degli utenti.

Amazon Prime Day: ecco le offerte dedicate alle videocamere di sicurezza YI

In occasione degli Amazon Prime Day 2020, le offerte per le videocamere di sicurezza Yi che trovate in basso saranno disponibili per entrambi i giorni, sia il 13 che il 14 ottobre (fino alle ore 23:59). Se siete in cerca di una IP Camera e puntate al risparmio senza rinunciare alla qualità, allora non perdete l'occasione di beneficiare di una serie di sconti fino al 43%!

