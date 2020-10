I lavoretti di casa, le riparazioni delle cose quotidiane, richiedono comunque un attrezzo di qualità al fine di non ottenere un risultato scadente. Quindi, l'avvitatore, la pistola per colla a caldo ed il cacciavite Wiha Zai Hause su Xiaomi YouPin potrebbero essere il kit ideale per ogni esigenza del fai-da-te ad un prezzo più che onesto.

Xiaomi YouPin: la qualità dell'avvitatore, della pistola per colla e del cacciavite Wiha Zai Hause costa davvero poco

I nuovi attrezzi per il fai-da-te di Xiaomi YouPin sono davvero belli da vedere, ma soprattutto hanno tante possibilità di lavoro. Partendo dall'avvitatore Zai Hause, esso supporta fino a 40 punte incluse nella confezione compatibili anche con il cacciavite Wiha. Le punte sono tutte magnetizzate, tra l'altro l'avvitatore ha una velocità di 230 rpm, una coppia regolabile di 1/3/5Nm, una batteria da 2000 mAh ed un'illuminazione frontale a LED.

Quanto alla pistola per colla a caldo Wiha Zai Hause, è molto leggera, 260 grammi, ma è in grado di raggiungere i 160 °C ed ha una batteria da 4000 mAh.

Ma quanto costa questo comodo kit? Su Xiaomi YouPin l'avvitatore, la pistola per colla ed il cacciavite Wiha Zai Hause hanno un prezzo complessivo di 399 yuan, al cambio praticamente solo 50 €. Essi possono essere acquistati anche da soli a partire da 12 € (cambio equivalente). Non appena arriveranno sugli store che importano dalla Cina, siamo convinti che potrebbe andare a ruba.

