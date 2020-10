OPPO Find X3, sei tu? Il flagship del futuro compare nei brevetti

La curiosità di scoprire come sarà fatto OPPO Find X3 è molta. Come il futuro (se e quando arriverà) Xiaomi Mi MIX, anche il flagship OPPO si porrebbe come capostipite nel panorama mobile della ricerca tecnologica. Lo abbiamo visto con il primo storico Find X, un terminale che scosse il settore con il suo look avveniristico, discorso che è proseguito ma con minor impatto su Find X2 e X2 Pro. A questo punto ci si chiede se OPPO Find X3 sarà in grado di bissare quanto fatto con il primo capitolo, cosa che parrebbe confermata in questi brevetti.

OPPO brevetta uno smartphone tutto schermo e curve: che si tratti di Find X3?

Fra gli ultimi brevetti depositati in casa OPPO c'è questo smartphone, anonimo nel nome ma non nelle fattezze. In primis per il suo schermo estremamente curvo, alla stregua del pannello introdotto da Vivo NEX 3S. In questo caso il display Waterfall pare ancora più accentuato, ma il succo è lo stesso: estendere lo schermo oltre i confini canonici, invadendo il frame laterale. Questo comporta l'eliminazione dei tasti fisici, in favore di una regolazione software che, però, non sempre si rivela perfetta.

L'altro fattore che si nota, in quello che potrebbe essere OPPO Find X3, è l'assenza di una selfie camera. O meglio, il sensore c'è, ma è nascosto sotto allo schermo, una tecnologia a cui OPPO sta lavorando da anni e di cui ha dato dimostrazione per prima. Allora i risultati non erano ancora apprezzabili in toto, ma pare che il 2021 sarà l'anno della svolta. Produttori come ZTE ed altri hanno dimostrato di esserne già in grado, ma per la produzione su larga scala dovremo attendere il prossimo anno. Al netto di ciò, se chiamiamo questo smartphone brevettato OPPO Find X3 è proprio per il modo in cui si pone. Schermo Waterfall e selfie camera sotto allo schermo sono la prossima frontiera dell'evoluzione del full screen, di cui OPPO si fa portavoce.

