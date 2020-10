Capita spesso di dover usufruire di prodotti professionali ma spesso i prezzi non sono facili da conciliare. Tranne quando ci rifacciamo ai prodotti provenienti da Xiaomi YouPin, come il multimetro digitale SATA che va in sconto con offerta lampo su Cafago ad un prezzo ottimo.

Xiaomi SATA è il multimetro digitale con tante misurazioni elettriche in offerta lampo su Cafago

Lo Xiaomi SATA possiamo definirlo sicuramente un multimetro digitale come altri, ma ha dalla sua il suo essere tascabile e molto ordinato, con i suoi vari compartimenti. Infatti, all'interno il coperchio diventa il vano porta-cavi, mentre la zona d'azione riporta vari switch con cui ovviare alle varie funzioni.

Infatti, è possibile misurare i Diodi, il Voltaggio, l'Amperaggio della corrente e la resistenza. La tensione CC/CA misurabile fino a 300 V, l'Amperaggio fino a 200 mA. Il multimetro di Xiaomi YouPin ha anche un comodo display LCD per monitorare il tutto. Dicevamo che è compatto, infatti troviamo delle dimensioni da 11.4 x 5.6 x 2.3 cm per 101 grammi, quindi molto leggero.

Il multimetro digitale Xiaomi SATA da YouPin arriva quindi su Cafago in sconto con offerta lampo all'ottimo prezzo di 16.14 €, decisamente interessante per quello che offre.

