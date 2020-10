Sono dell'idea che l'arrivo del Huawei P Smart 2021 nei negozi di tutta Italia, sia un evento decisamente importante per il colosso cinese. Perché, insomma, la situazione USA-Cina la conosciamo tutti, e i mille paletti che la corrente amministrazione statunitense sta continuamente lanciando tra le ruote di Huawei hanno profondamente modificato la strategia ed il futuro del colosso capitanato da Richard Yu.

Ed anche se, mai come quest'anno, il mercato degli smartphone economici o di fascia media è pieno zeppo di alternative interessanti, l'arrivo del nuovo P Smart 2021 (che, ricordiamolo, è sempre stato un modello da record di vendite) non solo giova agli utenti e gli da una scelta in più, ma da la possibilità a Huawei di far capire al mondo – una volta per tutte – che ce la può fare anche da sola, in una fascia di mercato in cui è sempre stata protagonista (e che in effetti la resa quello che è), con un dispositivo più che maturo ma senza i servizi di Google: perché se fino al Huawei P Smart 2020 Huawei ha potuto inserire i GMS, con la versione 2021 li ha dovuti totalmente abbandonare, a favore dei suoi HMS.

Ma ormai non è più come una volta, e con i suoi oltre 490 milioni di utenti attivi, circa 100.000 app disponibili ed oltre 261 miliardi di download tra gennaio ed agosto del 2020 l'AppGallery di Huawei (in pochissimo tempo, ammettiamolo) è diventata un'alternativa più che valida agli store di Google ed Apple: una alla volta, le app bancarie stanno arrivando tutte, e sono disponibili anche SkyGo e DAZN per gli smartphone di Huawei.

Il punto è: il nuovo Huawei P Smart 2021 senza GMS, riuscirà a mantenere il trono di RE degli smartphone di fascia medio/bassa? E, soprattutto, riuscirà a convincere le persone che senza i GMS si può vivere lo stesso? Perché se c'è un modo di far arrivare questo messaggio, è proprio con un dispositivo economico e alla portata di tutti.

Recensione Huawei P Smart 2021: è ancora il RE della fascia bassa?

Contenuto della confezione

La confezione del Huawei P Smart 2021 è decisamente ricca. Nella scatola con cui viene venduto il nuovo smartphone di Huawei sono presenti anche il caricabatterie da 25w, il cavo USB-C, una pellicola protettiva e degli auricolari che utilizzano il jack audio da 3.5mm.

Ecco il contenuto della confezione:

HUAWEI P smart 2021

Caricatore da 22.5w SuperCharge

Cavo USB Tipo C

Cuffie jack audio 3,5mm

Estrattore per la SIM

Pellicola protettiva TP

Scheda di garanzia

Guida Rapida

Design e materiali

Se si prendesse un Huawei P Smart 2019 (ma anche un P Smart 2020) e lo si affiancasse alla nuova versione dello smartphone, difficilmente si penserebbe che si tratta di dispositivi che appartengono alla stessa linea. Nel Huawei P Smart 2021 l'azienda ha intrapreso un cambio di design decisamente importante, che lo rende molto più simile ad un dispositivo di fascia più alta che ad uno smartphone economico.

1 di 14

Disponibile nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black, il Huawei P Smart 2021 è realizzato totalmente in policarbonato, ma è caratterizzato da un processo produttivo che lo rende particolarmente piacevole al tatto e gli dona un touch-and-feel di fascia più alta. Il modulo della fotocamera è verticale ed include 4 ottiche posizionate sullo stesso asse, ma la differenza più importante con i modelli delle generazioni precedenti è sulla parte frontale, dove il notch a goccia ha ceduto il passo ad un più piacevole punch hole centrale.

Le cornici dello schermo sono piuttosto ridotte, ma continua ad essere presente quell'effetto di asimmetria (che io, personalmente, odio) tra la cornice superiore (che è di dimensioni più ridotte) e quella inferiore (che, invece, è decisamente più spessa).

È grande 76.88 x 165.65 x 9.26 mm e pesa circa 206 grammi, il che non lo rende tra gli smartphone più compatti e leggeri della sua fascia di mercato, ma tutto sommato si può utilizzare comodamente, anche se quello di utilizzarlo con una mano resterà un sogno. Il sensore per le impronte digitali è stato disposto lateralmente ed integrato nel tasto di accensione.

Display

Lo schermo del Huawei P Smart 2021 utilizza un grandissimo pannello IPS LCD da 6.67” con design FullView, quindi con un buon rapporto schermo/superficie. La risoluzione è la tipica FullHD+ da 2400×1800 pixel, mentre il rapporto di pixel per pollice è di 394 ppi: un valore piuttosto alto, per la media della fascia di prezzo in cui si inserisce lo smartphone.

Tutto sommato si tratta di un pannello di buona qualità, in grado di garantire la riproduzione di immagini ben bilanciate in termini di saturazione e tonalità del colore e con una buona luminosità massima, che gli garantisce una buona visione anche in condizioni di luce diretta.

Vero è però, che così come in tutti gli altri smartphone che utilizzano un IPS LCD, anche nel display del Huawei P Smart 2021 sono presenti tutti i pro e i contro di questa tipologia di tecnologia. I neri, ad esempio, potrebbero sembrare poco profondi ed anche la saturazione non è poi chissà quanto eccessiva. Poco male però, perché gli angoli di visione sono ottimi e sarà possibile guardare le immagini riprodotte dallo schermo anche ad ampie angolazioni.

Hardware

Ad animare lo smartphone ci pensa il Kirin 710A (4 x Cortex-A73 a 2.0GHz + 4 x Cortex-A53 a 1.7GHz), che è il primo frutto tangibile della collaborazione con SMIC, un'azienda cinese che utilizza tecnologia cinese, e con il quale Huawei è dovuta scendere al compromesso del processo produttivo a 14 nm perché, ricordiamolo, il Kirin 710 “tradizionale” prodotto da TSMC utilizzava un processo produttivo a 12 nanometri.

La memoria RAM è di 4 GB, mentre la memoria interna è da 128 GB espandibile fino a 512 GB tramite una microSD. Sono poi presenti una porta USB-C 2.0, il Bluetooth 5.1, chiaramente il WiFi ac a doppia banda e l'ingresso per il jack da 3.5mm. È uno smartphone 4G dual-sim in grado di garantire un'ottima ricezione del segnale (sia cellulare che Wifi) ed un ottima resa audio, sia in cuffia che con l'altoparlante mono, nel quale però non è presente l'NFC.

1 di 7

E insomma, tutto sommato si tratta di un hardware di fascia medio bassa, per uno smartphone venduto però a poco più di 200 euro, che tutto sommato riesce a comportarsi bene in tutte le operazioni più tradizionali: la gestione del multitasking è sempre veloce, non si riscontrano problemi relativi a micro-lag e l'esperienza utente è più che soddisfacente. Le cose iniziano però un pochino a cambiare quando si iniziano ad utilizzare applicazioni più complesse oppure si avviano più task contemporaneamente: sono questi i momenti in cui si inizia a sentire il peso dei 4 GB di memoria RAM e del processore non proprio potentissimo, e si potrebbe incappare in piccoli rallentamenti che però – ad essere sinceri – non influenzano l'usabilità generale del dispositivo.

L'esecuzione dei giochi è buona, ed è possibile utilizzare anche titoli con grafiche piuttosto complesse come CoD online o Genshin Impact, a patto che si accetti il compromesso di utilizzarli con le impostazioni grafiche ridotte: la tecnologia GPU Turbo rende però possibile giocare ad alti framerate già con impostazioni medie, oppure in modalità più dettagliate, ma disabilitando (quando possibile) l'anti-aliasing.

Fotocamera – Huawei P Smart 2021

Il comparto del Huawei P Smart 2021 è composto da 4 fotocamere ma, così come sempre in questa fascia di mercato, sono due quelle realmente utili. La fotocamera principale è una 48 megapixel che utilizza un sensore da mezzo pollice ed un'ottica f/1.8 ed è affiancata da una ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.4 con un filed of view di 120°, un sensore per le macro da 2 megapixel f/2.4 ed un sensore da 2 megapixel per l'effetto bokeh f/2.4. Il tutto è come al solito coadiuvato dell'ottima tecnologia di intelligenza artificiale di Huawei, che anche nel P Smart 2021 fa un ottimo lavoro.

1 di 26

Le fotografie realizzate con la fotocamera principale in condizioni di buona luminosità sono decisamente buone. Sono ricche di dettagli ed hanno un buon bilanciamento di tonalità e saturazione, anche quando viene attivato il riconoscimento della scena gestito dall'intelligenza artificiale che, in genere, tende sempre ad esaltare i colori e a rendere il risultato finale poco realistico. In condizioni di bassa luminosità inizia a comparire un po' di rumore, ma in effetti è un problema che si può risolvere attivando la modalità Notte.

Le cose iniziano a cambiare quando si scatta con la lente ultra-grandangolare, con la quale si genereranno immagini meno ricche di dettaglio e meno luminose, che però nei nostri test sono risultate più che sufficienti in condizioni di alta luminosità e più altalenanti quando ci si trova in ambienti bui.

Buono l'effetto ritratto, che grazie al sensore dedicato riesce ad effettuare uno scontormanento dell'immagine piuttosto buono, buone anche le macro con una messa a fuoco di 4 cm dall'obiettivo, anche se personalmente le ritengo piuttosto inutili.

Senza lode e senza infamia la fotocamera frontale, che con il suo sensore da 8 megapixel f/2.0 garantisce scatti di buona qualità, anche grazie all'intelligenza artificiale, che però vengono troppo “ovattati” dall'effetto bellezza.

Nella media i video che possono essere registrati alla risoluzione massima FullHD a 60 fps, si sente la mancanza di uno stabilizzatore ottico, anche se la stabilizzazione software svolte un lavoro tutto sommato buono.

Software e funzionalità

Ad animare il Huawei P Smart 2021 ci pensa Android 10, ma nella versione Open Source che, chiaramente, non prevede l'integrazione dei servizi di Google e del Play Store, e che è stata personalizzata dalla EMUI 10.1, la conosciutissima interfaccia grafica dell'azienda.

1 di 11

E a prescindere dall'assenza del Play Store, della quale abbiamo già parlato in abbondanza, si tratta di una GUI ormai più che matura, nella quale sono presenti tutte le funzionalità più comode che ha pensato Huawei, come lo Smart Collage della galleria, i comandi intelligenti e Petal Search, con il quale non solo si potranno cercare, scaricare ed aggiornare le applicazioni, ma si potrà anche avere accesso alle notizie, alle immagini e così via.

E insomma, è inutile ripetere sempre le stesse cose: la gestione del multitasking è semplice, tutte le funzionalità sono proprio dove devono stare e l'esperienza utente è semplice ed a prova di utenti inesperti. Infine, una curiosità: dal 13 ottobre, partecipando all’attività ‘Scarica, Vinci e dona un Sorriso’, tutti i download effettuati da Huawei AppGallery contribuiranno alla donazione di dispositivi Huawei a favore di Cesvi, un'associazione che si occupa di protezione dei bambini in Italia e nel mondo.

Autonomia della batteria

L'autonomia della batteria è sempre stata uno dei punti forti dei dispositivi di Huawei, e con la 5000 mAh integrata nel P Smart 2021 le cose non ambiano, anzi. Nei nostri test, con un utilizzo medio, siamo riusciti ad arrivare a quasi 2 giorni di autonomia con un'unica carica, il che non è niente male soprattutto considerando il target d'utenza al quale si rivolge il dispositivo.

C'è poi la ricarica veloce Huawei SuperCharge da 22.5w che permette, tramite il caricabatterie in dotazione, di garantirsi circa 2 ore di riproduzione video con solo 10 minuti di ricarica. Per una ricarica completa, dallo 0 al 100% sarà necessaria circa 1 ora e mezzo.

Prezzo e conclusioni – Huawei P Smart 2021

Huawei P Smart 2021 ha un prezzo di 229,00 euro e chiunque lo pre-ordini o lo acquisti entro il 1 novembre, riceverà in regalo le FreeBuds 3, 3 mesi di abbonamento a Huawei Music VIP e a Huawei Video e un abbonamento a Huawei Cloud di 1 anno, con 15 GB a disposizione.

E sì, è vero, in questa fascia di prezzo i concorrenti del P Smart 2021 sono tantissimi e sì, hanno tutti i servizi di Google. Ma l'ultimo nato in casa Huawei è uno smartphone maturo e bilanciato, ben rifinito al quale non manca niente: diciamolo, eccetto alcune eccezioni, ormai la stragrande maggioranza degli utenti può vivere benissimo senza i GMS.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu