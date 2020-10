I player, soprattutto cinesi, del mercato smartphone sono sicuramente in aumento in Occidente e puntano ad espandersi, vedi l'arrivo di Vivo in Europa. ma c'è un brand che sta crescendo sicuramente più degli altri e quello è OPPO, che nel 2021 punta a diventare il terzo produttore di smartphone al mondo, secondo le stime di DigiTimes.

OPPO: 150 milioni di unità smartphone spedite e nuovi accordi commerciali

Quali saranno quindi i fattori che porteranno OPPO a diventare il terzo produttore di smartphone al mondo? Sicuramente, l'aumento della domanda con una spedizione di circa 150 milioni di unità nel 2021, oltre al completamento delle infrastrutture 5G e l'accelerazione del processo delle operazioni commerciali con Giappone, Europa e Stati Uniti.

Sempre secondo l'analisi di DigiTimes, il prossimo anno Samsung e Apple prenderanno il sopravvento, mentre la prima delle cinesi sarà proprio OPPO, che dovrebbe superare Vivo e Xiaomi. Tutto questo anche perché Huawei, risentendo delle sanzioni USA, dovrebbe scendere al settimo posto.

Un'occasione quindi imperdibile per OPPO che potrebbe occupare una fetta di mercato sempre più fidelizzata, con prodotti di qualità e con alte prestazioni come lo sono i Reno 4, arrivati anche in Italia, magari portando ad un leggero calo del prezzo che incentiverebbe l'acquisto quasi ad occhi chiusi di smartphone della Green Factory.

