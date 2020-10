Se siete appassionati di Xiaomi e di tutte le sue incarnazioni – a cominciare da Redmi, fino ad arrivare alla valanga di aziende partner o controllate – avrete di certo notato che vari smartphone POCO altro non sono che dei rebrand di modelli della compagnia di Lei Jun. Ma perché avviene questo passaggio dal mercato internazionale a quello indiano? Il Country Director di POCO India prova a rispondere alla domanda.

POCO e Xiaomi: perché i due brand hanno alcuni smartphone in comune?

Nel corso degli ultimi mesi POCO si è data un gran da fare, sia per quanto riguarda il mercato internazionale che quello indiano. Il modello X3 NFC ha conquistato schiere di appassionati grazie ad un prezzo di lancio super goloso (qui trovate anche la nostra recensione), mentre il modello top F2 Pro ha dimostrato che la compagnia sa il fatto suo anche quando si parla di flagship. Insieme a questi modelli hanno fatto capolino anche alcuni smartphone a marchio POCO, ma palesi rebrand di Xiaomi: si pensi al recente C3 (gemello di Redmi 9C) oppure al dispositivo M2 Pro (rebrand di Redmi Note 9 Pro), o – ancora – all'X2 (versione indiana di Redmi K30).

Il motivo di questa scelta ci viene svelato da Anuj Sharma, Country Director di POCO India, nel corso di un'intervista. Il dirigente ha sottolineato che il brand è ancora giovane – nonostante il successo – e che per questo motivo lo sviluppo di nuovi modelli per ogni serie risulta spesso difficoltoso. Per questo motivo POCO utilizza Xiaomi come piattaforma di lancio, improvvisando dove necessario.

La MIUI non si tocca

Inoltre sottolinea come non sia il solo brand ad aver optato per questa via, ricordando il rapporto tra il fu OnePlus One e OPPO Find 7A. Ma quale sarà il futuro di POCO e Xiaomi? Il Country Director ha sottolineato che questa strategia continuerà ad essere attuata anche nell'immediato futuro. Inoltre l'azienda non ha intenzione di seguire le orme di Realme con la sua interfaccia proprietaria: POCO continuerà ad utilizzare la MIUI e non sono previsti piani per una propria piattaforma software.

POCO F1 avrà un (vero) successore!

Il dirigente ha parlato anche del rapporto tra POCO F1 ed il nuovo modello F2 Pro: quest'ultimo non arriverà in India e il motivo è presto detto. L'azienda sta pensando ad un vero e proprio successore del modello F1, una soluzione in grado di smuovere le acque come fece il flagship killer super economico nel 2018. Il prossimo modello avrà un impatto simile e cambierà le regole del mercato, ma purtroppo ci vorrà ancora del tempo per svilupparlo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu