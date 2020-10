Xiaomi Mi 11 si mostra in alcuni render: display curvo e modulo fotografico quadrato

Solo qualche mese fa sono stati lanciati sul mercato i nuovi Xiaomi Mi 10. Ad oggi, dunque, questa serie conta un numero di prodotti davvero elevato che, probabilmente, terminerà la propria corsa con Mi 10T Pro. A questo punto, quindi, Xiaomi Mi 11 inizierebbe già a farsi strada fra vari leak e rumor, cominciando a fantasticare sulle sue forme e su tutte le sue funzioni. Questo dispositivo, infatti, sembra essere comparso già in alcuni nuovi render che mostrano un telefono davvero molto bello.

Xiaomi Mi 11 potrebbe essere più squadrato rispetto Mi 10

Ovviamente si tratta di render pubblicati da un blogger che, dunque, non hanno alcuna valenza in termini di ufficialità. Nonostante questo è sempre bello poter osservare come vari utenti sviluppino soluzioni diverse, immaginando Xiaomi Mi 11 in tutte le sue forme. Dalle immagini, quindi, pare chiaro come tale smartphone venga immaginato con un form factor differente, molto più squadrato e con display curvo.

Sul retro troverebbe spazio un modulo fotografico quadrato, composto da diversi sensori, molto simile a quanto mostrato sui Google Pixel. Oltre questo, poi, il prodotto potrebbe essere ancora più sottile del solito, risultando forse anche più maneggevole. Come detto, però, queste immagini sono solo il frutto della fantasia di un blogger, che probabilmente non vede l'ora di mettere le mani sul prossimo Xiaomi Mi 11.

