OPPO Reno 12 vs Reno 13: quali sono le differenze | Serie a confronto

Abbiamo assistito al lancio della serie Find X8 ma OPPO non è solo top di gamma: il mese di dicembre ha visto il debutto dei nuovi smartphone della famiglia Reno ed ora i dispositivi sono arrivati anche in Italia. Di conseguenza è giunto il momento di un confronto tra il “vecchio” e il nuovo: ecco il nostro approfondimento che vede protagonisti OPPO Reno 12 e 12 Pro vs Reno 13 e 13 Pro, con tutte le differenze in termini di design, specifiche e prezzo.

OPPO Reno 12 e 12 Pro vs Reno 13 e 13 Pro: quali sono le differenze tra le due serie di mid-range del brand

DESIGN a confronto

Il design di OPPO Reno 12 e 12 Pro è tipico del periodo d’uscita: abbiamo un modulo fotografico rettangolare (con angoli arrotondati) ed entrambi i modelli sono equipaggiati con schermi con bordi curvi. La selfie camera è inserita in un punch hole centrale. Entrambi i telefono presentano una cover posteriore elegantissima, caratterizzata da quella che OPPO chiama Fluid Ripple Texture, ossia una sensazione tridimensionale di acqua increspata.

Passando al design di OPPO Reno 13 e 13 Pro, il modulo fotografico cambia mantenendo però la sua forma rettangolare; tuttavia si fa più largo, con una diversa disposizione dei sensori, angoli ancora più arrotondati e delle piccole differenze nella forma della terza fotocamera e del flash LED (circolari con Reno 13, a capsula per il modello Pro). Cambia stile anche il display: il fratello minore è dotato di un pannello flat (ormai i bordi Dual Edge sembrano passati di moda) mentre la versione maggiore adotta uno schermo con bordi Micro-Quad Curved, ossia con una leggera curvatura su quattro lati. Segnaliamo che la serie Reno 13 cinese e quella Global (disponibile in Italia) presenta alcune differenze:

cambiano i tagli di memoria;

il modello Pro Global perde la ricarica wireless.

SPECIFICHE a confronto

OPPO Reno 12 vs Reno 13

OPPO Reno 12 (Italia) OPPO Reno 13 (Italia) Dimensioni 161,4 x 74,1 x 7,6 mm

177 grammi 157,90 x 74,73 x 7,24 mm

181 grammi Impermeabilità IP65 IP66/IP68/IP69 Display • OLED

• curvo

• 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080)

• 120 Hz

• 10 bit

• 1.200 nit

• Gorilla Glass 7i • AMOLED

• flat

• 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256)

• 120 Hz

• 10 bit

• 1.200 nit

• Gorilla Glass 7i Chipset MediaTek

Dimensity 7300 Energy

4 nm TSMC MediaTek

Dimensity 8350

4 nm TSMC CPU 4 x 2,5 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 1 x 3,35 GHz A715

3 x 3,2 GHz A715

4 x 2,2 GHz A510 GPU Mali-G615 Mali-G615 MP6 RAM 12 GB di RAM LPDDR4X 12 GB di RAM LPDDR5X ROM 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Micro SD ✔️ ❌ Raffreddamento Passivo Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP LYT-600 f/1.8, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide 112° f/2.2

• 2 MP macro f/2.4 • 50 MP IMX882 f/1.8, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide 116° f/2.2

• 2 MP mono f/2.4 Selfie 32 MP (f/2.0) con autofocus Samsung JN5 50 MP (f/2.0) con autofocus Batteria 5.000 mAh 5.600 mAh Ricarica 80W 80W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ WiFi 6 6 Bluetooth 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS ✔️ ✔️ Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio ColorOS 14.1

Android 14 ColorOS 15

Android 15

OPPO Reno 12 Pro vs Reno 13 Pro

OPPO Reno 12 Pro (Italia) OPPO Reno 13 Pro (Italia) Dimensioni 161,45 x 74,79 x 7,40/7,45 mm

180/181 grammi 162,73 x 76,55 x 7,55 mm

195 grammi Impermeabilità IP65 IP66/IP68/IP69 Display • AMOLED

• curvo

• 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080)

• 120 Hz

• 10 bit

• 1.200 nit

• Gorilla Glass Victus 2 • AMOLED

• Quad Curved

• 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272)

• 120 Hz

• 10 bit

• 1.200 nit

• Gorilla Glass 7i Chipset MediaTek

Dimensity 7300 Energy

4 nm TSMC MediaTek

Dimensity 8350

4 nm TSMC CPU 4 x 2,5 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 1 x 3,35 GHz A715

3 x 3,2 GHz A715

4 x 2,2 GHz A510 GPU Mali-G615 Mali-G615 MP6 RAM 12 GB di RAM LPDDR4X 12 GB di RAM LPDDR5X ROM 512 GB UFS 3.1 512 GB UFS 3.1 Micro SD ✔️ ❌ Raffreddamento Passivo Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP LYT-600 f/1.8, PDAF, OIS

• 50 MP Samsung JN5 teleobiettivo f/2.0, zoom 2X, ibrido 20X

• 8 MP ultra-wide 112° f/2.2 • 50 MP IMX890 f/1.8, PDAF, OIS

• 50 MP Samsung JN5 teleobiettivo periscopico f/2.8, zoom 3.5X

• 8 MP ultra-wide 116° f/2.2 Selfie Samsung JN5 50 MP (f/2.0) con autofocus Samsung JN5 50 MP (f/2.0) con autofocus Batteria 5.000 mAh 5.800 mAh Ricarica 80W 80W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ WiFi 6 6 Bluetooth 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS ✔️ ✔️ Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio ColorOS 14.1

Android 14 ColorOS 15

Android 15

Le nostre RECENSIONI

OPPO Reno 12 e 12 Pro vs Reno 13 e 13 Pro: PREZZO a confronto

Per ora è possibile fare solo un confronto parziale tra i prezzi di OPPO Reno 12/12 Pro e Reno 13/13 Pro e il motivo è semplicissimo: la serie attuale è stata presentata solo in Cina e non è ancora ufficiale alle nostre latitudini. Di seguito trovate prezzi e configurazioni di tutti i modelli, che verranno aggiornati quando la gamma Reno 13 arriverà in Italia. Ovviamente per Reno 12 prendiamo in considerazione il prezzo al debutto e non l’attuale street price; tornando a Reno 13 segnaliamo che i telefoni sono già acquistabili da store di terze parti (in versione cinese).

OPPO Reno 12 (Italia) OPPO Reno 12 Pro (Italia) OPPO Reno 13 (Italia) OPPO Reno 13 Pro (Italia) 12/256 GB 499,9€ ❌ 549,9€ ❌ 12/512 GB ❌ 599,9€ ❌ 799,9€

Le offerte del momento

Offerte lancio per la serie Reno 13, attiva fino al 6 marzo 2025 Reno 13 in bundle con gli auricolari Enco X3i , un caricabatterie da 80W e 12 mesi di garanzia OPPO Care Plus Reno 13 Pro in bundle con Watch X2 , un caricatore da 80W e 12 mesi di OPPO Care Plus



