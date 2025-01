OPPO Reno 13 e Reno 13 Pro ufficiali in versione Global: c’è anche Reno 13 F

A distanza di alcuni mesi dall’uscita in Cina, ecco che i nuovi modelli della serie Reno hanno fatto capolino anche a livello internazionale. Al momento si tratta di un interessante antipasto, dato che non ci sono ancora informazioni sui prezzi né sul debutto in Italia. Tuttavia finalmente possiamo scoprire tutti i dettagli di OPPO Reno 13 e 13 Pro in versione Global (alla ricerca di eventuali differenze con i modelli cinesi); inoltre ci sono anche due aggiunte alla serie, ossia OPPO Reno 13 F 5G e Reno 13 F.

OPPO Reno 13, Reno 13 Pro, Reno 13 F 5G e Reno 13 F: cosa cambia con i nuovi modelli Global

La domanda più pressante riguarda le specifiche tecniche di OPPO Reno 13 e 13 Pro Global rispetto alle controparti cinesi (qui trovate il nostro approfondimento). La gamma Reno 12 presenta delle differenze tra i modelli lanciati in Cina e quelli internazionali, anche in Italia. Per quanto riguarda i nuovi smartphone della serie stavolta OPPO ha deciso di optare per smartphone quasi identici in tutti i mercati, fatta eccezione per quattro differenze:

cambiano i tagli di memoria;

il modello Pro Global perde la ricarica wireless;

il modello standard passa da una doppia ad una tripla fotocamera;

ed entrambi gli smartphone offrono un sistema al liquido con camera di vapore (nei modelli cinesi non viene specificato dal sito ufficiale).

Oltre alle due versioni lanciate in patria, a livello internazionale trovano spazio anche Reno 13 F 5G e Reno 13 F 4G: si tratta di due dispositivi di fascia media dotate di un look simile a quello dei modelli superiori, con alcuni compromessi lato specifiche.

Schede Tecniche GLOBAL

OPPO Reno 13 Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,90 x 74,73 x 7,24 per un peso di 181 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i

, a da (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico

(f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 13 Pro Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,73 x 76,55 x 7,55 per un peso di 195 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Quad Curved , AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i

, a da (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.8-2.2) con Sony IMX890, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung JN5 con zoom ottico 3.5X e ultra-wide IMX355 da 116°

(f/1.8-2.8-2.2) con Sony IMX890, OIS, teleobiettivo a Samsung JN5 con zoom ottico 3.5X e ultra-wide IMX355 da 116° Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 13 F 5G Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,20 x 75,05 x 7,76/7,82 per un peso di 192 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 8 bit da 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione AGC DT Star 2

, a da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione AGC DT Star 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4* Cortex-A78 @ 2.2 GHz + 4* Cortex-A55 @ 1.8 GHz)

+ 4* Cortex-A55 @ 1.8 GHz) GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide da 112° e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide da 112° e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB Type-C, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 13 F Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,20 x 75,05 x 7,76 per un peso di 192 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 8 bit da 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione AGC DT Star 2

, a da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione AGC DT Star 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Helio G100 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2* Cortex-A7 6 @ 2.2 GHz + 6* Cortex-A55 @ 2.0 GHz)

6 + 6* Cortex-A55 @ 2.0 GHz) GPU ARM Mali-G57 MC2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con EIS (no OIS), ultra-wide da 112° e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con EIS (no OIS), ultra-wide da 112° e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

Prezzi e uscita

Nel momento in cui scriviamo OPPO non ha ancora confermato i prezzi Global della serie Reno 13. Non appena ne sapremo di più – anche in merito al possibile debutto in Italia – aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli. Intanto vi segnaliamo che è già possibile acquistare gli smartphone della serie, ma in versione cinese.

