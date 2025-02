Apple lancia iOS 18.4 Beta 1: primo assaggio di Apple Intelligence in Italia

Si è fatta attendere probabilmente un po’ più del dovuto, ma la prima beta di iOS 18.4 è finalmente disponibile segnando il debutto “ufficioso” di Apple Intelligence in Italia. Grazie a questo nuovo aggiornamento, infatti, l’intelligenza artificiale di Apple guadagna il supporto per 8 nuove lingue e la disponibilità in altrettanti paesi. Il lancio ufficiale è atteso per i primi giorni di aprile, tuttavia le novità di questa nuova versione potrebbero non essere tantissime come sperato.

Apple Intelligence debutta in Italia con la prima beta di iOS 18.4

iOS 18.4 Beta 1 è disponibile da oggi nel canale Developer Beta ed è compatibile con tutti i dispositivi che già in precedenza hanno potuto installare iOS 18. La grande novità è rappresentata dalla disponibilità di Apple Intelligence in nuove lingue e paesi (tra cui l’Italia), ma a sopresa arriva anche il supporto per Vision Pro con una nuova app e alcune modifiche interessanti al sistema operativo. Di seguito tutte le novità.

Apple Intellingece è disponibile in francese, tedesco, italiano, portoghese (brasiliano), spagnolo, giapponese, coreano, cinese (semplificato)

Aggiunta la prioritizzazione delle notifiche con l’AI

Moiglioramenti a Image Playground

Nuovo pulsante Genmoji

Sezione Food in Apple News+ (solo USA)

Nuova scorciatoia per la musica Ambient in Centro controllo

Modifica delle app predefinite per Traduzione e Navigazione (solo UE)

Nuovi indicatori Privacy

Nuova icona dinamica per i dati cellulari in Centro controllo

Indicatore per il back tap

Nuovi widget per Apple Podcast

Nuove voci per Siri

Per scaricare iOS 18.4 Beta 1 dovrete essere registrati all’Apple Developer Program, oppure attendere la disponibilità della Public Beta nell’Apple Beta Program. Per effettuare l’installazione basterà recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” per poi selezionare il canale Developer Beta e proseguire con il download.

