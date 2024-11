Recensione Find X8 Pro: cara OPPO, ci sei mancata

L’ultima volta che sono rimasto sorpreso da uno smartphone è stato per il Galaxy S23 Ultra di Samsung (qui la recensione) e, da li, calma piatta. Di smartphone sotto i ponti ne sono passati parecchi, tutti ottimi prodotti nessuno dei quali però è riuscito a far scattare quella scintilla, quell’effetto wow. Perché, diciamocelo, il mercato attuale ormai sta puntando tutto sull’intelligenza artificiale, quasi come se volessero distogliere l’attenzione dall’hardware e tutto ciò che ne consegue.

E poi arriva OPPO, anzi, ritorna OPPO. E lo fa con uno smartphone, il Find X8 Pro, con cui ci ha dimostrato (o meglio, ci ha ricordato) quanto sia brava a progettare proprio innanzitutto l’hardware. Perché, ok, anche OPPO Find X8 Pro arriva pieno zeppo di IA, ma sono le fotocamere, lo schermo, le prestazioni e la batteria che mi hanno fatto pensare “cavolo OPPO, mi sei davvero mancata”.

Recensione OPPO Find X8 Pro

Videorecensione OPPO Find X8 Pro

Design e materiali

Avrete capito che OPPO Find X8 Pro è uno smartphone che mi ha convinto, che mi sono divertito ad utilizzare e che continuerò ad usare come mio dispositivo personale assieme all’iPhone 16 Pro Max ma, ovviamente, non è perfetto. Ed una delle caratteristiche in cui “brilla meno” meno è il design. Ora, sia chiaro, stiamo parlando di un top di gamma e se non sottolineassi che il processo produttivo ed i materiali siano di altissima qualità, mentirei a me stesso e a tutti voi.

Ma se prima il brand cinese stupiva proprio per il design e per le “innovazioni” che introduceva anche in questo settore (ricordate il primo FindX Lamborghini?) ormai sembra che anche OPPO si sia “omologata” a tutti gli altri brand. OPPO Find X8 Pro pesa 215 grammi, è spesso 8,24 millimetri ed ha un display Micro Quad Curved che sì, è curvo, ma solo nel Gorilla Glass che protegge il pannello: in questo modo il grip ed il touch and feel sono molto più piacevoli, ma l’esperienza è quella di un pannello piatto.

Il problema però è che, a mio avviso, gli manca personalità e mi spingo ancora oltre: con il camera bump grande, circolare e posizionato al centro, gli spigoli del frame leggermente curvi e nelle due colorazioni disponibili (Pearl White, che è quella ricevuta in prova, e Space Black), a primo impatto ricorda addirittura un Honor della serie Magic.

E poi scivola, tantissimo. Scherzando con qualche mio collega l’ho chiamato “OPPO Saponetta” perché, quantomeno nella colorazione perlata che (per inciso) è molto bella, il rischio che possa scivolare dalle mani anche quando si stanno facendo le cose più semplici, come mandare un messaggio, è davvero altissimo. Per di più, poi, nella versione Global destinata all’Italia il brand non ha incluso in confezione nessuna cover protettiva in silicone (che è presente nella confezione cinese), quindi il il succo del discorso è questo: quando lo acquistate, comprate subito una cover su Amazon (io ho preso questa).

La cosa bella però, è che non gli manca niente. Non solo ha il comodissimo alert slider, ma integra anche un blaster IR che lo trasforma in un telecomando universale, ed un tasto capacitivo dedicato alla fotocamera, dalla dubbia comodità (ma a questo ci arriviamo). Bene ma non benissimo il posizionamento dei tasti, che sono tutti sul lato destro della cornice ma che secondo me sono posizionati troppo in alto: un particolare che, unito al grip praticamente inesistente, rende ancora più scomodo utilizzare lo smartphone senza una cover.

È poi certificato IP68 e IP69 e non solo è resistente a polvere e acqua, ma è anche in grado di resistere a immersioni in acqua fino a 1,5 m per 30 minuti e getti d’acqua fino a 80ºC.

Display

C’è da dire che i top di gamma del 2024 sono tutti uniti da un unico filo conduttore: l’alta qualità dei display utilizzati. L’abbiamo visto nello Xiaomi 14 (qui la recensione), nel Samsung Galaxy S24 Ultra (qui la recensione) ed anche nel Pixel 9 Pro (qui la recensione). E, chiaramente, con OPPO Find X8 Pro la storia non cambia. Il pannello utilizzato nel nuovo smartphone dell’azienda è un AMOLED a 120 Hz prodotto da BOE, con un PWM Dimming a 2160 Hz ed una luminosità di picco di 1600 nits in HBM e 4500 nits in local HDR.

È un pannello eccezionale, con una densità di pixel per pollice di 450 ppi, con due sensori per la luminosità ambientale (uno frontale ed uno posteriore che lavorano egregiamente) e la tecnologia ProXDR che lo standard Ultra HDR.

Come se non bastasse, poi, le cornici sono ottimizzate davvero benissimo, sono simmetriche sottili 1.9 millimitri e danno un effetto quasi borderless molto piacevole. Inoltre, quello di OPPO Find X8 Pro è uno dei pochi pannelli ad utilizzare la tecnologia Splash Touch, che rende il touch utilizzabile anche sotto la pioggia o con le mani bagnate.

Ad ogni modo, c’è poco da dire sullo schermo del OPPO Find X8 Pro: è brillante, ha neri profondi, è contrastato ed ha una buon bilanciamento di colore e bianchi. Le immagini sembrano quasi stampate su un foglio di carta. Insomma, è un signor display.

Hardware e prestazioni

OPPO Find X8 Pro è uno dei primi smartphone ad essere animato dal nuovo MediaTek Dimensity 9400, un processore prodotto da TSMC a 3 nm che sicuramente darà del filo da torcere allo Snapdragon 8 Elite, soprattutto in termini di rapporto prestazioni/temperature.

Un particolare molto, molto importante soprattutto per gli utenti che utilizzano un multitasking intensivo o giocano a titoli particolarmente pesanti, che viene evidenziato nei benchmark e (soprattutto) negli stress test. La RAM è di 16 GB ed è di tipo LPDDR5X, mentre lo storage interno è di 512 GB con memorie UFS 4.0.

La cosa sorprendente inoltre, è che anche quando il processore viene messo sotto sforzo da giochi pesanti in cui garantisce (quasi) sempre un framerate intorno ai 60 fps molto stabile, il suo consumo energetico si assesta intorno ai 4/5 W, un valore essenziale sia per la gestione delle temperature che per la durata della batteria, che lo rende ancora più affidabile per l’utilizzo quotidiano.

Insomma, è una bomba. E questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra il brand e MediaTek nell’ottimizzazione del Trinity Engine, con cui è stata migliorata l’efficienza delle cache L3 e SLC: in soldoni, il consumo energetico è minore e più ottimizzato. Ed anche nello stress test di AnTuTu, dove altri sfiorano quasi sempre i 45°, lo smartphone non ha mai superato i 34 gradi di temperatura.

In parole povere, qualsiasi sarà il task che chiederete di svolgere all’OPPO Find X8 Pro, che sia il rendering di un video in 4K HDR Dolby Vision, l’esecuzione di un gioco complesso, l’utilizzo in contemporanea di più applicazioni pesanti e così via, non avrete mai problemi di rallentamento dovuti al thermal throttling.

Tornando come al solito a parlare di cose più “umane”, buono l’audio in capsula così come la ricezione alle reti cellulari. L’audio stereofonico è affidato alla capsula auricolare, ma è piuttosto efficiente ed il sensore di prossimità è fisico e funziona molto bene.

Lato connettività non manca nulla: c’è il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il dual sim 5G ed il supporto alle eSIM. Buono il sensore per le impronti digitali, che è ottico, davvero piacevole il sistema di vibrazione che tra i migliori visti in un top di gamma questo 2024.

Fotocamere

Ma se c’è un settore in cui OPPO Find X8 Pro batte a mani basse la concorrenza, è nelle fotocamere realizzate in collaborazione con Hasselblad. Perché è lo smartphone con l’hardware più completo in circolazione, poco ma sicuro, e perché in tutte e quattro le ottiche utilizza dei sensori da 50 megapixel. Ma andiamo con ordine.

La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYT808 con un’ottica f/1.6 stabilizzata, quella ultra-wide utilizza un sensore Samsung 5KJN5 con apertura f/2.0 ed autofocus, il primo zoom 3X utilizza un sensore Sony LYT600 e l’ulteriore zoom periscopico 6x utilizza un sistema di lenti 1G3P a triplo prisma con un sensore SONY IMX858 e ottiche f/4.3 stabilizzate.

E con tutte queste fotocamere, oltre a delle funzioni software molto ingegnose, sono dell’idea che OPPO Find X8 Pro sia lo smartphone con il gap qualitativo minore quando si va a cambiare la focale.

È difficile raccontare a parole la qualità effettiva delle foto che è in grado di fare questo smartphone, anche perché purtroppo le condizioni meteo degli ultimi giorni non mi hanno permesso di realizzare immagini con il cielo soleggiato, quindi provo a sintetizzare il concetto: OPPO Find X8 Pro è probabilmente il miglior cameraphone attualmente in commercio.

Ora, in condizioni di buona luminosità le foto scattate con tutti gli obiettivi sono di una qualità altissima, con un’ottima gestione della gamma dinamica, un buon bilanciamento dei colori e grazie ad una funzione IA chiamata AI Telescope Zoom, anche quando ci si spinge a fattori d’ingrandimento molto importanti, le immagini che vengono generate sono davvero di ottimo livello.

Insomma, la fotocamera dell’OPPO Find X8 Pro è la migliore espressione del brand in questo settore, e senza dubbio rappresenta il comparto più completo e di qualità dell’intero mercato. E la stessa qualità la si ritrova anche negli scatti notturni: sempre grazie all’ottima elaborazione software, è possibile realizzare fantastici scatti di notte, anche in condizioni di luce nulla, a mano libera e soprattutto anche sfruttando gli zoom periscopici. In soldoni, anche di notte le foto scattate con l’OPPO Find X8 Pro sono una spanna sopra a tutti gli altri smartphone anche grazie a tutta una serie di funzionalità software ben studiate, come le modalità ritratto Hasselblad, una particolare modalità da utilizzare nei concerti e l’arrivo delle Live Photo.

Buoni i video, che possono essere registrati in 4K HDR Dolby Vision con tutte (ma proprio tutte) le fotocamere, che sono ben stabilizzati e che garantiscono una buona qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

La fotocamera frontale invece è una 32 Megapixel con sensore Sony IMX615 ed è in grado di garantire delle buone foto, anche se non di certo paragonabili a quelle che si possono scattare con quelle posteriori.

Software

In quanto a software, OPPO Find X8 Pro arriva con Android 15 e la nuova ColorOS 15 che, come 2024 comanda, è piena zeppa di intelligenza artificiale. Per non rendere ancora più lunga questa recensione, non mi soffermerò troppo sulle funzioni AI (delle quali faremo un approfondimento a parte), ma mi limiterò a raccontarvi l’esperienza utente di questa nuova GUI perché, alla fine, è questo quello che conta: com’è l’utilizzo quotidiano dello smartphone.

Ora, a dirla tutta, la ColorOS negli ultimi anni non è stata la mia interfaccia grafica preferita ma solo per una questione di gusti personali perché una cosa va detta: in quanto ad ottimizzazione, fluidità e bug, quelli di OPPO hanno sempre fatto un ottimo lavoro ma con la nuova versione si sono superati.

Color OS 15 arriva con oltre 800 nuove animazioni, l’estetica dell’interfaccia è minimalista ed è stata arricchita dai Temi Flux che hanno de effetti visivi davvero molto piacevoli e fluidi. Ma ciò che stupisce è la fluidità generale del sistema che grazie ad una tecnologia chiamata uminous Rendering Engine migliora drasticamente la risposta al tocco.

Arriva anche la funzione Share with iPhone, con la quale si potranno condividere file con gli iPhone (installando un’app per iOS) in stile AirDrop e, come già vi ho anticipato, c’è una valanga di intelligenza artificiale, compreso Gemini e il Cerchia e Cerca di Google.

C’è l’AI Eraser per eliminare oggetti e persone dalle foto, c’è Aumenta Nitidezza AI che trasforma le foto a bassa risoluzione rendendole più nitide. C’è Metti a Fuoco AI che elimina i microcosmi, c’è Rimuovi Riflessi AI che elimina i riflessi e così via. C’è anche il nuovo OPPO AI Studio con il quale si potranno generare immagini con l’intelligenza artificiale e l’AI ToolBox è stato aggiornato: è una barra laterale con cui si potrà accedere velocemente alle funzioni Riepilogo AI, Lettura AI,

Risposta AI e Scrittura AI. Insomma, di nuovo, c’è talmente tanta AI che è doveroso parlare in un approfondimento.

Infine lato aggiornamenti, il brand garantisce 6 anni di patch di sicurezza e 5 anni di major update.

Batteria e ricarica

Eccellente la batteria che nonostante uno spessore di soli 8.2 millimetri ha una capienza di ben 5910 mAh e, in connubio con il SoC Mediatek, rende OPPO Find X8 Pro un vero e proprio battery phone in grado di superare anche le 7 ore di schermo acceso con un utilizzo con momenti di stress.

Quella della batteria è probabilmente la caratteristica che più mi ha convinto di questo smartphone che, tra le altre cose, si carica velocemente ad 80w con un caricatore SuperVooc e a 55w con un qualsiasi caricatore Power Delivery. Peccato però che a differenza di quanto accade in Cina, in confezione non esca alcun caricatore. Ha ovviamente la ricarica wireless che con il caricatore AIRVOOC arriva fino a 50w.

Prezzo e considerazioni

OPPO Find X8 Pro è disponibile a partire dal 21 novembre 2024 al prezzo di 1199,99 euro sia su OPPO Store che presso i principali rivenditori in Italia. Tutti coloro che lo acquisteranno entro il 31 dicembre 2024 otterranno 12 mesi di garanzia aggiuntiva e riceveranno in regalo uno smartwatch OPPO Watch X. Ed è inutile girarci intorno, quelli di OPPO hanno fatto bingo anche sul prezzo.

Perché qualsiasi altro brand, un prodotto del genere lo avrebbe venduto almeno a 100 euro in più, soprattutto considerando che è disponibile un’unica variante con 16 GB di ram e 512 GB di memoria interna. Giusto per un paragone, il Pixel 9 Pro è stato lanciato sulla stessa fascia di prezzo, ma con 128 GB di memoria interna che – tra le altre cose – non era manco di tipo veloce.

Capirete quindi il motivo dell’introduzione così positiva e perché ho voluto sottolineare più volte quanto mi abbia sorpreso questo smartphone. Gli unici nei? A mio parere il design, o meglio, la personalità ed una confezione troppo scarna di accessori che, invece, nella versione cinese sono tutti presenti (compreso il caricabatterie).

Ma è inutile girarci intorno: OPPO Find X8 Pro è uno smartphone tecnicamente eccezionale e, sì, cara OPPO in questi anni mi sei davvero mancata.



