ChatGPT diventa il motore di ricerca di Safari su iPhone con questa nuova estensione

ChatGPT nel corso degli ultimi mesi è diventato molto di più di un semplice chatbot con cui interagire per generare immagini e testo. OpenAI, infatti, sta spingendo molto anche nel settore dei motori di ricerca ed oggi grazie ad un nuovo aggiornamento per l’app ufficiale su iOS è possibile sostituire Google e Bing con ChatGPT ed utilizzare l’AI direttamente per la ricerca sul web.

La ricerca con AI arriva anche su iPhone grazie a ChatGPT

Con l’ultimo aggiornamento dell’app ufficiale di ChatGPT per iOS, OpenAI ha incluso anche una nuova estensione per Safari che permette di utilizzare l’intelligenza artificiale come motore di ricerca al posto dei classici Google, Bing e DuckDuckGo. Dalle impostazioni del browser, infatti, è possibile attivare l’estensione “Ricerca ChatGPT” che sovrascrive il motore di ricerca predefinito per utilizzare l’AI ogni qual volta si effettua una ricerca sul web tramite Safari.

Abilitando l’estensione, facendo una ricerca nella barra principale del browser di iOS si verrà re-indirizzati verso ChatGPT, che risponderà in pochi secondo al quesito posto dall’utente utilizzando anche la ricerca online per fornire quante più informazioni è possibile.

You can now use ChatGPT search as your default search engine in Safari on iOS by updating to the latest version of ChatGPT and enabling the Safari extension! pic.twitter.com/yvyINPN9yv — Aaron (@aaronp613) February 25, 2025

Per abilitare l’estensione non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > App > Safari > Estensioni” dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di ChatGPT. Per il corretto funzionamento, inoltre, potrebbe essere richiesta anche l’autorizzazione per il funzionamento con i siti web, come per esempio “google.com“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le