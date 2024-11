OPPO Reno 13 e 13 Pro ufficiali: stessa eleganza di sempre, ma con tante novità

Dopo il lancio della serie Find X8 (con il modello Pro disponibile anche in Italia), ora la compagnia cinese passa alla fascia medio-alta con i nuovi smartphone della famiglia Reno. L’azienda ha alzato il sipario su OPPO Reno 13 e 13 Pro, con un design rinnovato e tanto da offrire: ecco tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita, per ora solo in patria (ma di certo in arrivo in un secondo momento anche da noi).

OPPO Reno 13 e Reno 13 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi modelli della serie

Design e display

Reno 13 Pro – Crediti: OPPO

Il design di OPPO Reno 13 e 13 Pro cambia rispetto a quello della precedente generazione, ma senza stravolgimenti. Il modulo fotografico è più squadrato, sempre con angoli arrotondati e decisamente stiloso, nel perfetto spirito della serie. Frontalmente abbiamo schermi AMOLED dalle dimensioni generose, con micro curvature su quattro lati per il modello Pro e bordi flat per il fratello minore. In entrambi i casi è presente un punch hole centrale per la selfie camera ed un lettore d’impronte digitale (ottico) sotto il display. Oltre ad avere schermi di dimensioni e stile differenti, cambia – leggermente – anche il modulo fotografico, o meglio l’interno dello stesso.

Reno 13 – Crediti: OPPO

I due smartphone sono certificati IP66, IP68 e IP69, contro polvere ed acqua. In merito alle dimensioni, Reno 13 adotta un pannello da 6,59″ mentre si sale a 6,83″ per la versione Pro; entrambi hanno una risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e fino a 1.200 nit di luminosità di picco.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: OPPO

Le specifiche tecniche di OPPO Reno 13 e 13 Pro si basano sul SoC Dimensity 8350 di MediaTek, chipset inedito che si basa sul precedente 8300 ma apportando alcune migliorie interne. A questo giro OPPO non si è limitata per nulla: lato memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Anche se il comparto tecnico è uguale, ci sono alcune differenze per batteria e ricarica. OPPO Reno 13 monta un’unità da 5.600 mAh con tecnologia SuperVOOC da 80W mentre il fratello maggiore 13 Pro fa faville. In questo caso abbiamo 5.800 mAh di batteria, la ricarica da 80W e il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Crediti: OPPO

Anche il comparto fotografico presenta delle differenze: il piccolo della serie fa affidamento su un sensore IMX882 da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-wide da 8 MP. Passando alla versione Pro, il sensore principale cambia e punta in alto con il Sony IMX890 (da 50 MP e con OIS), sempre con un ultra-wide da 8 MP, ma stavolta anche con un teleobiettivo periscopico da 50 MP (Samsung JN5 con zoom ottico fino a 3.5X).

OPPO Reno 13 – Scheda tecnica

Reno 13 – Crediti: OPPO

Dimensioni di 157,90 x 74,73 x 7,24 per un peso di 181 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

, a da (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con Sony IMX882, OIS e ultra-wide IMX355 da 112°

(f/1.8-2.2) con Sony IMX882, OIS e ultra-wide IMX355 da 112° Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 13 Pro – Scheda tecnica

Reno 13 Pro – Crediti: OPPO

Dimensioni di 162,73 x 76,55 x 7,55 per un peso di 197 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Quad Curved , AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

, a da (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 80W e wireless da 50W

con ricarica rapida da e da 50W Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.8-2.2) con Sony IMX890, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung JN5 con zoom ottico 3.5X e ultra-wide IMX355 da 112°

(f/1.8-2.8-2.2) con Sony IMX890, OIS, teleobiettivo a Samsung JN5 con zoom ottico 3.5X e ultra-wide IMX355 da 112° Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

Quanto costa OPPO Reno 13/13 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi OPPO Reno 13 e 13 Pro sono stati presentati il 25 novembre in Cina, al prezzo di partenza di circa 353€ al cambio attuale. Al momento il debutto è avvenuto solo in patria, mentre non c’è ancora una data di presentazione per il mercato Global: sicuramente i due modelli faranno capolino nei primi mesi del 2025, quindi restiamo in attesa di novità. Nel frattempo, in basso trovate prezzi e configurazioni per il mercato cinese.

Reno 13 12/256 GB – 2.699 CNY ( 353€ ) 12/512 GB – 2.999 CNY ( 393€ ) 16/256 GB – 2.999 CNY ( 393€ ) 16/512 GB – 3.299 CNY ( 432€ ) 16 GB/1 TB – 3.799 CNY ( 498€ )

Reno 13 Pro 12/256 GB – 3.399 CNY ( 445€ ) 12/512 GB – 3.699 CNY ( 485€ ) 16/512 GB – 3.999 CNY ( 524€ ) 16 GB/1 TB – 4.499 CNY ( 590€ )



