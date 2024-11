Realme GT 7 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

Quest’anno Realme sale sul carro dei super flagship con un modello che mira decisamente in alto. Il nuovo top di gamma della compagnia cinese migliora in tutto, a partire dal design, passando per il comparto fotografico e ovviamente, il SoC (con l’ultimo Snapdragon high-end). In questo approfondimento trovate tutte le novità di Realme GT 7 Pro, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (in Cina e in Italia)!

Realme GT 7 Pro: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo top di gamma

Design e display

Crediti: Realme

La serie GT ha avuto un percorso travagliato, specialmente per quanto riguarda il rapporto tra i modelli cinesi e quelli occidentali. L’ultimo modello di punta (GT 6 China, con Snapdragon 8 Gen 3) non è mai stato lanciato a livello Global; anzi i nostri GT 6 e GT 6T sono dei dispositivi di fascia alta (rebrand di GT Neo 6 SE e GT Neo 6), diversi perfino nel design. Il nuovo flagship va a riallineare le cose e finalmente Cina e mercati internazionali hanno lo stesso dispositivo, un vero e proprio top di gamma. Realme GT 7 Pro si presenta come un telefono premium fin dal design: il retro ospita un modulo fotografico squadrato mentre frontalmente c’è uno schermo con micro curvature su quattro lati.

Crediti: Realme

Le tre colorazioni disponibili sono elegantissime: la versione Mars Exploration è caratterizzata da una cover che richiama il colore e l’atmosfera del pianeta rosso. Il pannello posteriore è in vetro anti-riflesso realizzato con un nuovo processo produttivo multi-strato e a caldo. Il modello Star Trace Titanium è dedicato a chi cerca una colorazione scura mentre la variante Light Domain White è all’opposto, con una scocca candida e stilosa.

Crediti: Realme

Il display è un’unità Samsung AMOLED da 6,78″ 1.5K+ con tecnologia LTPO 8T: si tratta del nuovo schermo Sky Eco2, che promette prestazioni elevatissime e consumi contenuti, insieme ad una serie di tecnologie pensate per non affaticare gli occhi. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz mentre in termini di luminosità di picco, il pannello è in grado di spingersi fino a 6.000 nit. Ciliegina sulla torta: si tratta del primo smartphone di Realme equipaggiato con un lettore d’impronte ad ultrasuoni (sotto il display) realizzato da Qualcomm: anche Xiaomi 15 e 15 Pro utilizzano questo nuovo modulo per la sicurezza mentre la serie Samsung Galaxy S è ormai veterana.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche di Realme GT 7 Pro sono basate sull’ultimo Snapdragon 8 Elite, che offre prestazioni stellari. Il chipset di Qualcomm è stato realizzato a 3 nm e monta per la prima volta la CPU proprietaria Oryon per mobile; proprio come il rivale Dimensity 9400, il SoC utilizza solo core ad alta potenza, per performance che arrivano fino ad una frequenza di clock massima di 4,32 GHz. Lato memorie, ci sono tagli fino a 16 GB di RAM (LPDDR5X) e fino ad 1 TB di storage (UFS 4.0). Ad alimentare il tutto troviamo una batteria al silicio-carbonio da ben 6.500 mAh: questa tecnologia (il trend dei flagship di ultima generazione) consente di avere delle soluzioni ad alta densità, ma senza impattare sulle dimensioni. Nonostante la capienza super, non manca il supporto alla ricarica rapida da 120W. Il software pre-installato a bordo del Realme GT 7 Pro non può che essere l’ultima Realme UI 6.0, ovviamente su base Android 15.

Crediti: Realme

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, accompagnato sia da un ultra-grandangolare (8 MP) che da un teleobiettivo periscopico da 50 MP (con zoom digitale fino a 120X). Similmente ai cugini Realme 13 Pro/13 Pro+ e Realme 13/13+, anche a questo giro ritroviamo la tecnologia HYPERIMAGE+: il pacchetto fotografico include una serie di funzioni e di ottimizzazioni che vanno a migliorare le foto tramite l’apporto dell’intelligenza artificiale. Tra queste troviamo, ad esempio:

algoritmo AI HyperRAW : migliora luci e ombre;

: migliora luci e ombre; AI Natural Skin Tone : per l’illuminazione della pelle;

: per l’illuminazione della pelle; AI Pure Bokeh : per ritratti al top;

: per ritratti al top; AI Ultra Clarity : per migliorare immagini sfocate;

: per migliorare immagini sfocate; AI Smart Removal : per migliorare gli scatti di gruppo;

: per migliorare gli scatti di gruppo; AI Group Photo Enhance: per rimuovere con precisione gli elementi indesiderati dalle foto.

Frontalmente, all’interno di un punch hole di dimensioni contenute, c’è una selfie camera da 16 MP.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Realme

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP68 / IP69

/ Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.000 nit

(Sky Eco ) da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112°

(f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112° Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI), sensore di vibrazione 4D (per il gaming)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

Quanto costa Realme GT 7 Pro – Prezzo e uscita

Crediti: Realme

La presentazione di Realme GT 7 Pro è avvenuta il 4 novembre in Cina; il prezzo parte da soli 3.599 CNY (circa 465€ al cambio). Per quanto riguarda il lancio internazionale, il flagship sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite ad arrivare a livello Global: il debutto è fissato per il mese di novembre (anche in Italia) ma manca ancora la data. Di seguito trovate prezzi e configurazioni per la Cina (al momento il telefono è in promo lancio per un periodo limitato di tempo).

12/256 GB – 3.599 CNY ( 465€ )

) 16/256 GB – 3.899 CNY ( 504€ )

) 12/512 GB – 3.999 CNY ( 517€ )

) 16/512 GB – 4.299 CNY ( 556€ )

) 16 GB/1 TB – 4.799 CNY (620€)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le