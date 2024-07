Realme GT 6 ufficiale di nuovo: la versione cinese È MIGLIORE della nostra

Dopo il debutto Global la serie GT torna con un’ennesima aggiunta, ma in questo caso si tratta di un modello lanciato in Cina. Realme GT 6 in versione cinese è tutto un altro telefono: cambia il design, cambiamo le specifiche tecniche e ovviamente cambia anche il prezzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo dispositivo inedito, fresco di lancio in patria.

Realme GT 6 cinese ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

I teaser dei giorni precedenti al debutto avevano già anticipato le principali novità: mentre a livello internazionale abbiamo assistito al debutto di due smartphone di fascia medio alta (GT 6 e GT 6T Global), in Cina si è optato per il lancio di un vero e proprio top di gamma. Realme GT 6 cinese ha davvero poco in comune con il nostro modello: il design cambia radicalmente, con un modulo fotografico tutto nuovo (un rettangolo con bordi arrotondati, contenente una doppia fotocamera con un flash LED anulare). Le colorazioni disponibili sono tre: Light Year White, Storm Purple e la versione speciale Dark Side of the Moon, caratterizzata una particolare tecnologia di micro-intaglio che riproduce la superficie lunare, con luci e ombre che cambiano in base all’angolazione.

Lo smartphone è il primo al mondo dotato di uno schermo OLED BOE S1+: il pannello misura 6,78″, ha una risoluzione in 1.5K e refresh rate dinamico fino a 120 Hz (con tecnologia LTPO). Come il modello Global, presenta una luminosità di picco di ben 6.000 nit, la più alta in circolazione (allo stato attuale). Il tutto è protetto da un vetro Crystal Armor Glass. Le specifiche tecniche di Realme GT 6 cinese si basano sullo Snapdragon 8 Gen 3: un top di gamma, quindi, con memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage UFS 4.0, alimentato da una batteria da 5.800 mAh con ricarica da 120W ed un chip SuperVOOC S per la gestione dell’alimentazione.

Crediti: Realme

Tra le novità troviamo il nuovo sistema di tecnologia del segnale Sky, in grado di sfruttare l’AI per migliorare la rete in situazione critiche (come in metropolitana, in ascensore ed altri momenti particolari). A proposito dell’intelligenza artificiale, NEXT AI è il nuovo assistente dotato di varie funzionalità: tra queste troviamo la rimozione intelligente degli elementi nelle foto, la funzione di riepilogo delle chiamate ed altro ancora. Presenti all’appello anche i controlli tramite gesti.

Il comparto fotografico è in forma smagliante con un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS ed un ultra-grandangolare da 8 MP. Frontalmente, nel punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Realme GT 6 (versione cinese) – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,02 x 76,07 x 8,43 mm per un peso di 206,7 grammi

Certificazione IP65

Display flat OLED BOE S1+ 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.500 Hz, profondità colore a 10 bit, luminosità di picco di 6.000 nit , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Realme Crystal Glass

da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco fino a 2.500 Hz, profondità colore a 10 bit, luminosità di picco di , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.472 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520)

+ 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520) GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 120W e chip SuperVOOC S

con ricarica rapida da e chip SuperVOOC S Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.88-2.2) con IMX890, OIS e ultra-wide IMX355 da 112°

(f/1.88-2.2) con IMX890, OIS e ultra-wide IMX355 da 112° Selfie camera S5K3P9 da 16 MP (f/2.45)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Quanto costa Realme GT 6 in versione cinese?

Crediti: Realme

Il nuovo Realme GT 6 in versione cinese è tutto un altro smartphone rispetto a quello Global (di cui qui trovate la nostra recensione), sia nel design che nelle specifiche: per quanto riguarda il prezzo sono presenti quattro configurazioni diverse, a partire da circa 355€ al cambio attuale.

12/256 GB – 2.799 CNY ( 355€ )

) 16/256 GB – 3.099 CNY ( 393€ )

) 16/512 GB – 3.399 CNY ( 431€ )

) 16 GB/1 TB – 3.899 CNY (495€)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️