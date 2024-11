Realme GT 7 Pro ufficiale in Italia: IP69, tante funzioni AI ed un display eccezionale

È da diverso tempo che la serie GT vive in un limbo in Italia: di recente le cose si sono risollevate con i modelli GT 6 e GT 6T ma in entrambi i casi si tratta di dispositivi di fascia medio-alta. Se stavate aspettando un vero e proprio top di gamma, allora finalmente siete stati accontentati (e anche oltre): Realme GT 7 Pro è un flagship con tutti i crismi ed ora è disponibile in Italia. Ecco tutte le novità ed il prezzo per il nostro paese!

Realme GT 7 Pro debutta in Italia: novità e prezzo dell’ultimo flagship del brand

Crediti: Realme

L’ultimo top di gamma di Realme presenta un design nuovo di zecca rispetto ai due modelli precedenti, con una tripla fotocamera inserita in un modulo squadrato (con angolo arrotondati); frontalmente c’è spazio per un ampio schermo con punch hole e micro curvature su quattro lati. La sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, ormai un must have per ogni top di gamma che si rispetti: lo sblocco avviene in 0,1 s e non l’acqua. Splendida la nuova colorazione Mars Orange: in questa veste Realme GT 7 Pro si ispira a Marte, con una cover posteriore in vetro ed una trama che ricorda le venature del pianeta rosso.

Tornando al display, si tratta di un pannello Eco2 RealWorld, nato dalla collaborazione tra Realme e Samsung. Si tratta del primo smartphone al mondo con schermo Eco2 OLED Plus, un’unità da 6,78″ con tecnologia 8T LTPO, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, risoluzione 1.5K, gamma cromatica DCI-P3 al 120%, risposta al tocco di 2.600 Hz, luminosità di 2.000 nit e massima di 6.500 nit. Sono state implementate una serie di tecnologie per proteggere la vista come l’attenuazione DC della luminosità massima, il tono adattivo, la funzione AI Eye Protect. Si tratta di un pannello certificato SGS e TÛV (per la bassa emissione di luce blu).

Crediti: Realme

Ovviamente le performance sono garantite dallo Snapdragon 8 Elite, ossia l’ultimo chipset di punta lanciato da Qualcomm. Realizzato a 3 nm e dotato dei nuovi core proprietari Oryon, il SoC offre prestazioni stellari e consumi ridotti, insieme ad un ampio spazio alle funzioni AI. A proposito di queste, Realme ha introdotto una serie di feature come Nitidezza Ultra AI, Schizzo in immagine AI, Eliminatore AI ed altre, tutte basate sull’intelligenza artificiale. Migliora anche il gaming con la modalità GT Boost: i nuovi algoritmi utilizzati rilevano in maniera intelligente le fluttuazioni della frequenza dei fotogrammi, superano i limiti della frequenza dei fotogrammi e migliorano la qualità della grafica, il tutto ottimizzando in modo intelligente i consumi. E per giocare in tutta sicurezza è presente un sistema di raffreddamento al liquido con doppia camera di vapore di grandi dimensioni.

Crediti: Realme

Le migliorie continuano anche con la batteria: mai più problemi grazie alla capiente unità al silicio-carbonio da 6.500 mAh mentre la ricarica SuperVOOC da 120W garantisce prestazioni fulminee (50% di carica in 14 minuti e 100% in 37 minuti). Il software a bordo è l’ultimo Realme UI 6.0, basata su Android 15. Tra le caratteristiche di punta troviamo anche la certificazione IP69: il telefono è resistente alla polvere ed impermeabile fino a 2 metri per 30 minuti.

Crediti: Realme

Impossibile non parlare del comparto fotografico: Realme GT 7 Pro guarda ai Camera Phone con un sensore principale IMX906 da 50 MP con OIS, un ultra-wide da 112° e un teleobiettivo periscopico IMX882 da 50 MP con zoom ottico 3X. Sicuramente un buon pacchetto, in grado di regalare delle soddisfazioni (c’è anche la modalità subacquea, per scatti mozzafiato sfruttando l’impermeabilità IP69).

Quanto costa Realme GT 7 Pro in Italia

Il nuovo Realme GT 7 Pro debutta in Italia al prezzo di partenza di 999,9€ (per la versione da 12/256 GB), fino ad un massimo di 1.099,9€ (per la variante top da 12/512 GB). Entrambi i modelli sono in promozione fino a dicembre:

12/256 GB in sconto a 799,9€ con caricatore da 120W incluso, fino al 10 dicembre su Amazon

con caricatore da 120W incluso, fino al 10 dicembre su 12/512 GB in sconto a 999,9€ fino al 17 dicembre da Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony

Realme GT 7 Pro Global (Italia) – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.500 nit

(Sky Eco ) da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112° IMX335

(f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112° IMX335 Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI), sensore di vibrazione 4D (per il gaming)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

