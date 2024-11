La cerchia dei top di gamma di nuova si arricchisce anche con il nuovo modello targato Realme: stavolta la casa cinese ha fatto le cose in grande, con un dispositivo elegante e potente, con un comparto fotografico da primo della classe e non solo. Il lancio internazionale (anche in Italia) è atteso per novembre, ma è già possibile mettere le mani sul telefono in versione cinese: ecco dove comprare Realme GT 7 Pro, ancora un flagship in anteprima!

Realme GT 7 Pro: dove comprare il top di gamma più economico con Snapdragon 8 Elite

Crediti: Realme

Con Realme GT 7 Pro, l’azienda ha fatto un grande balzo in avanti sotto tutti i punti di vista: il terminale è tra i primi con Snapdragon 8 Elite, monta una batteria mostruosa (al silicio-carbonio) con ricarica da 120W e non fa una piega sotto tutti i punti di vista. Curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere per scoprire dove comprare Realme GT 7 Pro prima del lancio in Italia!

GizTop

Domande frequenti su Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, disponibile in cinese e inglese (più varie lingue asiatiche). Realme GT 7 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. Realme GT 7 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Realme GT 7 Pro? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP68 / IP69

/ Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.000 nit

(Sky Eco ) da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112°

(f/1.8-2.65-2.2) con IMX906, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide 112° Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI), sensore di vibrazione 4D (per il gaming)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

