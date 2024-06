Realme GT 6 e 6T ufficiali in Italia: la serie di FLAGSHIP KILLER è tornata e parte da 399€!

È passato davvero troppo tempo dal debutto dell’ultimo modello della serie GT, specialmente per quanto riguarda il nostro paese. Di recente c’è stato parecchio fermento in Cina, con il lancio di vari dispositivi della famiglia; per fortuna si tratta di smartphone ora disponibili anche alle nostre latitudini, due telefoni che sicuramente faranno gola agli appassionati e agli utenti in cerca di un flagship killer con specifiche tecniche di alto profilo ed un prezzo accessibile: ecco tutti i dettagli e le novità su Realme GT 6 e GT 6T, entrambi ufficiali in Italia!

Realme GT 6 e 6T arrivano in Italia: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il display più luminoso al mondo

L’evento di lancio della serie Realme GT 6 è avvenuto nella cornice di Milano e, come anticipato in apertura, ha visto protagonisti due modelli. Lanciati in Cina a maggio, GT 6 Neo arriva in Italia come Realme GT 6 mentre GT Neo 6 SE ha già fatto capolino in alcuni mercati con Realme GT 6T (con alcune piccole differenze) ed ora è disponibile anche nella nostra penisola. Le nuova serie si distingue per caratteristiche di punta, come la presenza del display più luminoso al mondo: si tratta di un pannello Ultra Bright da 6.000 nit, realizzato con materiali luminescenti di qualità elevata e in grado di offrire immagini cristalline anche alla luce diretta del sole, migliorando la visibilità all’aperto e le esperienze di gioco. Le tecnologie HDR e Pro-XDR ottimizzano ulteriormente le immagini, offrendo una gamma più ampia di colori e livelli di luminosità per un’esperienza più coinvolgente, in particolare per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di immagini realistiche. Con 10.240 livelli di luminosità di precisione e luminosità adattiva, il display si regola perfettamente in qualsiasi condizione di luce.

GT 6 – Crediti: Realme

Per massimizzare la fluidità visiva e l’efficienza energetica, l’integrazione della tecnologia LTPO 8T adatta in modo intelligente la frequenza di aggiornamento e il risparmio energetico fino al 20%, estendendo la durata della batteria. Presente all’appello anche la tecnologia di oscuramento PWM a 2160 Hz e un sistema di protezione degli occhi con intelligenza artificiale che adegua le impostazioni dello schermo per un comfort ottimale, compresa una modalità Sleep dedicata all’uso notturno. Inoltre, il vetro avanzato Corning Gorilla Glass Victus 2 aumenta la resistenza alle cadute e ad eventuali graffi.

Specifiche tecniche

Crediti: Realme

A questo giro abbiamo assistito al debutto non di uno ma di ben due flagship killer: le specifiche tecniche di Realme GT 6 e GT 6T si basano su processori Qualcomm di ultima generazione. Il primo è mosso dallo Snapdragon 8s Gen 3 mentre il fratello minore monta lo Snapdragon 7+ Gen 3; in entrambi i casi sono presenti delle caratteristiche mutuate dallo Snapdragon 8 Gen 3, ossia il chipset di fascia top del produttore. La gamma è equipaggiata con batterie a doppia cella da 5.500 mAh, con il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 120W. Grazie a quest’ultima è possibile caricare fino al 50% della batteria in soli 10 minuti e bastano 26 minuti per la ricarica completa.

Crediti: Realme

La tecnologia Battery Sense Voltmeter monitora con precisione i livelli di tensione, ottimizzando le opzioni di ricarica e riducendo ulteriormente i tempi di ricarica complessivi. Il tutto con 1.600 cicli di durata della batteria e una conservazione della capacità dell’80%. Per concludere in bellezza, entrambi i modelli offrono un avanzato sistema di raffreddamento con una camera di vapore di oltre 10.000 millimetri quadrati, per un’efficiente dissipazione del calore e prestazioni durature.

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, Realme GT 6 è dotato di un sensore LYT-808 da 50 MP con Super OIS, messa a fuoco omnidirezionale a tutti i pixel, tecnologie DOL-HDR, LBMF e Dual Native ISO, con la possibilità di registrare e riprodurre video 4K ad alta gamma dinamica Dolby Vision. Rispetto al cugino cinese GT Neo 6, il modello Global lanciato in Italia (e non solo) presenta un teleobiettivo Samsung JN5 da 50 MP; il trittico di sensori si conclude con un ultra-angolare.

Realme GT 6 (Global) – Scheda tecnica

Dimensioni di 162 x 75 x 8,6 mm per 199 grammi

Certificazione IP65

Display curvo OLED BOE 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di 6.000 nit , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

a 10 bit da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 10.014 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con LYT-808 da 1/ 1.4″, OIS, ultra-wide 112° IMX355 e un teleobiettivo Samsung JN5

(f/1.9-2.2) con LYT-808 da 1/ 1.4″, OIS, ultra-wide 112° IMX355 e un Samsung JN5 Selfie camera IMX615 da 32 MP (f/2.45)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Realme GT 6T (Global) – Scheda tecnica

Dimensioni di 162 x 75,1 x 8,65 mm per 191 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED (BOE) 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di 6.000 nit , profondità colore a 10 bit , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di , profondità colore a , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 10.014 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

GPU Adreno 732

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stere, sensore IR

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.9-2.2 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide IMX355 da 112°

f/1.9-2.2 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide IMX355 da 112° Selfie camera da 32 MP f/2.5

f/2.5 Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Quanto costa Realme GT 6/GT 6T – Prezzo e uscita in Italia

I nuovi smartphone della serie arrivano in Italia ad un prezzo di partenza davvero niente male: Realme GT 6 viene proposto a 549,9€ (qui trovate anche la nostra recensione) mentre GT 6T è in promozione a 399,9€. Di seguito trovate tutte le configurazioni con i prezzi e i bundle disponibili.

GT 6 8/256 GB – 599,9€ – su Amazon a 549,9€ in bundle con Realme Buds Air 6 + caricatore da 120W (dal 21 giugno al 4 luglio) 12/256 GB – 699,9€ – su Amazon a 599,9€ in bundle con Realme Buds Air 6 + caricatore da 120W (dal 21 giugno al 4 luglio) 16/512 GB – 799,9€ – su Amazon a 699,9€ (dal 21 giugno al 4 luglio) 16/512 GB – 799,9€ – da Euronics a 699,9€ in bundle con Realme Buds Air 6 + caricatore da 120W (dal 20 giugno) – Fluid Silver / Razor Green (inoltre presso Euronics Comet è disponibile un ulteriore sconto di 50€ dal 20 giugno al 31 luglio sulla valutazione dell’usato

GT 6T 8/256 GB – 549,9€ – su Amazon a 399,9€ in bundle con Realme Buds Air 6 + caricatore da 120W (dal 21 giugno al 4 luglio)



