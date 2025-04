Samsung Galaxy S25 Edge sta arrivando: un leak svela la data di lancio

Del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge abbiamo imparato a conoscere quasi tutti i dettagli nel corso delle ultime settimane: tra apparizioni in fiera e leak di ogni genere, il nuovo smartphone coreano sembra essere ormai pronto per approdare tra le mani degli utenti. Il lancio, infatti, potrebbe non essere poi troppo distante: stando ad un nuovo rumor, mancherebbero soltanto pochi giorni al debutto!

Aprile impegnato per Samsung: in arrivo c’è il nuovo Galaxy S25 Edge

Crediti: WinFuture.de

Lo smartphone super compatto di Samsung è in dirittura d’arrivo: secondo un leak, infatti, i preordini di Galaxy S25 Edge potrebbe aprire entro la metà di aprile, con il lancio ufficiale a distanza di pochi giorni da quel momento. Stando alle informazioni emerse in rete direttamente dall’Olanda, la data da segnare sul calendario sarebbe quella del 15 aprile, seppur al momento non si sappia con certezza se si tratti della commercializzazione o dell’apertura dei preordini.

Il portale Niuewe Mobiel, infatti, ha confermato quelle che erano le colorazioni trapelate nelle scorse settimane, con tanto di SKU per ogni taglio di memoria. A quanto pare, inoltre, al lancio ci saranno anche due cover da poter abbinare immediatamente allo smartphone: una in colore grigio ed una in blu. Di seguito la lista completa dei codici.

256 GB Silver : SM-S937BZSD

: SM-S937BZSD 512 GB Silver : SM-S937BZSG

: SM-S937BZSG 256 GB Black : SM-S937BZKD

: SM-S937BZKD 512 GB Black : SM-S937BZKG

: SM-S937BZKG 256 GB Blue : SM-S937BLBD

: SM-S937BLBD 512 GB Blue : SM-S937BLBG

: SM-S937BLBG Silicon Case Grey : EF-PS937CJ

: EF-PS937CJ Silicon Case Blue: EF-VS937PL

L’appuntamento quindi sembrerebbe essere fissato per il 15 aprile: bisognerà quindi attendere poco meno di due settimane per scoprire tutta la verità sul nuovo Samsung Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S25 Edge – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 159 x 76 x 5,84 mm, meno di 162 grammi

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,656″ Full HD+ oppure QHD+ , con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da oppure , con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 3.900/4.000 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da 200 + 12 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare

con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

