Alexa+ arriva in Early Access, ma mancano troppe funzionalità

Come promesso da Amazon in occasione della presentazione di Alexa+, la nuova versione dell’assistente vocale con intelligenza artificiale sembra essere finalmente entrata in fase di rollout. I primi utenti, infatti, stanno ricevendo in queste ore l’accesso alla versione Early Access di Alexa+, scoprendo però che non tutte le funzionalità presentate in precedenza sono effettivamente presenti.

Ci risiamo: Alexa+ come Siri? Mancano troppe funzioni in Early Access

Crediti: Amazon

I tanti problemi avuti durante lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sembrano essere stati ormai superati, ma la versione Early Access di Alexa+ sembra aver subito mostrato le limitazioni dell’AI di Amazon. Gli utenti che hanno avuto accesso a questa versione, infatti, si sono ritrovati con un’intelligenza artificiale priva di tutte quelle funzionalità più particolari mostrate in sede di presentazione.

A confermarlo è anche il The Washington Post, che suggerisce che le funzionalità come la possibilità di ordinare cibo d’asporto oppure identificare i membri della famiglia tramite videocamera non saranno pronte prima di un paio di mesi. Stesso discorso per le storie per bambini generate direttamente con l’AI, oppure il ragionamento avanzato per la stesura di liste della spesa o idee regalo. Anche la versione web promessa da Amazon sembra non essere ancora disponibile e non lo sarà fino a quando “non saranno stati raggiunti gli standard per un lancio pubblico“.

Attualmente le uniche funzionalità disponibili sarebbero quelle di poter ordinare un Uber, identificare gli oggetti tramite videocamera e scrivere email. Alexa+ quindi si è presentato agli utenti in una veste piuttosto deludente e non possiamo far altro che sperare che la situazione migliori nelle prossime settimane.

