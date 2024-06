Utilizzate un PC Windows? Installate subito l’aggiornamento per non essere hackerati!

Gli hacker sono soliti utilizzare difetti nei software e nei sistemi operativi per avere accesso alle informazioni personali conservate sui PC degli utenti ignari e questo è proprio quello che potrebbe succedere con una nuova vulnerabilità che mette in pericolo tutti i possessori di un PC Windows 10 e Windows 11. Per fortuna, Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento che vi consigliamo di installare immediatamente.

Gli hacker attaccano le reti Wi-Fi pubbliche per rubare dati agli utenti Windows

Crediti: Canva

Se siete tra quelle persone che amano lavorare con il proprio PC in luoghi pubblici, magari seduti al bar oppure al parco, collegandovi ad un Wi-Fi pubblico, potreste essere le prossime vittime di un attacco hacker se non installate immediatamente l’ultima patch rilasciata da Microsoft sia per Windows 10 che per Windows 11.

La vulnerabilità CVE-2024-30078, infatti, può essere sfruttata dai malintenzionati per accedere ai dati personali degli utenti che si collegano ad una rete Wi-Fi pubblica. Questo hack consiste nello sfruttare la falla nella sicurezza per eseguire del codice malevolo tramite riga di comando, in modo da poter aver accesso a tutti i file dell’utente.

Il problema, fortunatamente, è stato risolto con una patch rilasciata da Microsoft nelle scorse settimane, dopo la vulnerabilità era stata etichettata come “importante“. Anche se non siete soliti portare il vostro PC in giro, vi consigliamo caldamente di installare sempre tutti gli aggiornamenti per evitare problemi e furti di dati.

