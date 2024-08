Realme 13 5G & 13+ 5G ufficiali: la fascia media che guarda in alto

Dopo il debutto dei modelli maggiori 13 Pro e 13 Pro+ (con le nuove fotocamere HYPERIMAGE+) è tempo di guardare anche alla fascia precedente, con due ulteriori aggiunte (ricordiamo che a inizio agosto c’è stato anche Realme 13 4G). Si tratta di Realme 13 5G e Realme 13+ 5G, mid-range eleganti e dalle specifiche tecniche parecchio interessanti: ecco tutto quello che c’è da sapere, compresi i dettagli sul prezzo (ma per ora non sono disponibili alle nostre latitudini).

Realme 13 5G & 13+ 5G: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi mid-range della serie

Design e display

13 5G – Crediti: Realme

Sia Realme 13 5G che il fratello 13+ 5G riprendono lo stile dei precedenti modelli (12 5G e 12+ 5G): ritroviamo un modulo fotografico circolare di grandi dimensioni, bordi dritti, display flat con punch hole centrale. Tuttavia i nuovi terminali sono dotati di scocche con doppia finitura dove la parte inferiore presenta una trama che ricorda le venature del marmo, con un effetto finale molto elegante.

13+ 5G – Crediti: Realme

Nonostante le somiglianze, i due smartphone offrono schermi differenti: il modello standard monta un pannello LCD da 6,72″ mentre la versione Plus scende a 6,67″ ma con tecnologia AMOLED. Entrambi hanno una risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz ma il display del Plus risulta più luminoso, con un picco di 2.000 nit. Inoltre quest’ultimo offre anche un lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (il fratello minore presenta un sensore laterale). I due telefoni sono certificati – rispettivamente – IP64 e IP65.

Specifiche e fotocamera

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche cambiano leggermente da un telefono all’altro: Realme 13 5G è equipaggiato con il chipset Dimensity 6300, 5.000 mAh di batteria e ricarica da 45W; Realme 13+ 5G monta l’inedito Dimensity 7300 Energy, SoC personalizzato con alcune migliorie, una batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida fino ad 80W.

Crediti: Realme

Il comparto fotografico presenta delle analogie e delle differenze: la versione Plus monta un triplo modulo con un sensore principale LYT-600 da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-grandangolare e da un sensore per la profondità di campo. Il modello standard ha una dual camera da 50 MP con OIS, ma non viene specificata l’identità del sensore; manca l’ultra-wide e resta solo il modulo per la profondità.

Realme 13 5G – Scheda tecnica

13 5G – Crediti: Realme

Dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,79 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 950 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 950 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 2.249 mm 2 e realizzata in acciaio inossidabile

e realizzata in acciaio inossidabile SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, speaker stereo, mini-jack cuffie 3.5 mm, NFC non riportato dallo store

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8) con OIS

(f/1.8) con OIS Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Realme 13+ 5G – Scheda tecnica

13+ 5G – Crediti: Realme

Dimensioni di 161,7 x 74,7 x 7,6 mm per 185 grammi

certificazione IP65

Display AMOLED a 8 bit da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) presumibilmente con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz (e fino a 1.200 Hz) e luminosità di picco fino a 2.000 nit

a da (2.400 x 1.080 pixel) presumibilmente con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz (e fino a 1.200 Hz) e luminosità di picco fino a 2.000 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.050 mm 2 e realizzata in acciaio inossidabile

e realizzata in acciaio inossidabile SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,5 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G615 MP2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile via micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, USB Type-C, Speaker stereo, mini-jack cuffie 3.5 mm, NFC non riportato dallo store

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8) con sensore Sony LYT-600, OIS e ultra-wide

(f/1.8) con sensore Sony LYT-600, OIS e ultra-wide Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Quanto costa Realme 13/13+ 5G: prezzo e uscita

Il prezzo di Realme 13 5G parte da 193€ al cambio attuale mentre il fratellone 13+ 5G viene proposto da circa 247€. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili, con il relativo prezzo di vendita. Ricordiamo che i due smartphone sono stati lanciati in India; comunque la serie è parecchio nota alle nostre latitudini quindi è probabile che sia solo questione di tempo per il debutto in Italia.

Realme 13 5G 8/128 GB – 17.999 IRN ( 193€ ) 8/256 GB – 19.999 INR (215€)

Realme 13+ 5G 8/128 GB – 22.999 INR ( 247€ ) 8/256 GB – 24.999 INR ( 268€ ) 12/256 GB – 26.999 INR ( 290€ )



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le