OPPO Enco X3 stanno arrivando, ma le conosciamo già bene

Questa volta, i rumor non ci parlano di smartphone bensì di cuffie true wireless, più nello specifico le OPPO Enco X3 prossime alla presentazione ufficiale. Ne ha parlato il prolifico leaker cinese Digital Chat Station, che sul proprio profilo Weibo ha rivelato che gli auricolari targati OPPO esistono già ma sotto diverso nome e marchio.

Le cuffie TWS OPPO Enco X3 saranno un rebrand di un modello già esistente di OnePlus

Ebbene sì, perché il leaker dà per certo che le OPPO Enco X3 saranno un rebrand delle OnePlus Buds Pro 3, presentate di recente e che abbiamo recensito. Questo significa che ne conosciamo per intero le caratteristiche tecniche in anticipo, in quanto cambierebbe solamente il nome commerciale.

Saranno realizzate in collaborazione con Dynaudio e avranno doppio DAC Hengxuan BES2700, driver da 11 e 6 mm, audio 192 kHz/24 bit, volume massimo di 98,5 dB, 3 microfoni con cancellazione ANC fino a 50 dB, Bluetooth 5.4 con codec LHDC 5.0 e latenza da 94 ms, certificazione IP55, controlli touch e batteria da 58 mAh con autonomia fino a 10 ore, ricarica in 70 minuti e supporto alla ricarica wireless.

La presentazione delle OPPO Enco X3 è prevista per ottobre assieme al lancio della serie OPPO Find X8, ma rimane da capire se verranno portate anche in Italia o se non si sovrapporranno alle OnePlus Buds Pro 3.

