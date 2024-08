Realme 13 4G è stato svelato a sorpresa, ma c’è il “trucco”

Mentre fanno capolino i primi dettagli su Realme 13 5G, nuova aggiunta alla gamma attualmente composta dai fratelli maggiori 13 Pro e 13 Pro+, la compagnia asiatica ha annunciato a sorpresa una “novità”. Si tratta di Realme 13 4G, quindi una versione minore dotata della sola connettività LTE, ma è molto probabile che non sia un nuovo smartphone e si respira una forte aria di rebrand.

Realme 13 4G: cosa sappiamo finora sul nuovo mid-range (tra specifiche tecniche, prezzo e uscita)

Realme 13 4G – Crediti: Realme

Il “nuovo” Realme 13 4G si preannuncia come uno smartphone che andrà a generare tanta confusione: si tratta del solito approccio a cui siamo stati abituati prima da Xiaomi e progressivamente da tutti i vari brand asiatici, con file sterminate di rebrand. Sì, perché osservando il design e i primi dettagli sulle specifiche del medio gamma sembra proprio che si tratterà di una versione alternativa di Realme 12 4G, dispositivo lanciato in Italia a luglio. Look e colorazioni sono identici mentre le specifiche confermate vanno proprio in questa direzione: c’è uno schermo AMOLED con punch hole e refresh rate 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W, lo Snapdragon 685, una sistema di raffreddamento con camera di vapore ed una fotocamera principale Sony LYT-600 con tanto di stabilizzazione ottica OIS.

Crediti: Realme

L’unica “differenza” riguarda il target del telefono: il materiale promozionale italiano resta generico mentre la versione Realme 13 4G strizza l’occhio al gaming, vista la presenza del pannello AMOLED a 120 Hz e della GT Mode. La data d’uscita è fissata per il 7 agosto, per ora solo in Indonesia. Il prezzo non è stato ancora confermato mentre la versione italiana (ricordiamo, Realme 12 4G) parte da 249€ (è attualmente in promo a 234€).

Realme 13 4G – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,92 mm per un peso di 187 grammi

certificazione IP54

display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 1.200 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità

(2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 1.200 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,8 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53

GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.88-2.4) con Sony LYT-600, OIS, zoom 2x, sensore mono, PDAF e Flash LED

(f/1.88-2.4) con Sony LYT-600, OIS, zoom 2x, sensore mono, PDAF e Flash LED selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di Realme UI 5.0

