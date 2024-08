Ora tocca a Realme 13: immagini e specifiche del prossimo modello della serie

Dopo il lancio dei modelli Pro (a proposito, ecco il nostro confronto tra Realme 13 Pro vs 12 Pro), ecco fare capolino anche il modello base della serie. Per ora Realme 13 5G è soltanto protagonista di leak e certificazioni, ma è probabile che il debutto sul mercato non sia poi così lontano: ecco tutti i dettagli e cosa possiamo aspettarci della prossima aggiunta alla serie.

Realme 13 5G certificato dal TENAA con tanto di immagini e specifiche: cosa sappiamo del nuovo mid-range

Realme 13 5G – Crediti: TENAA

Il nuovo medio gamma di Realme è apparso nel database dell’ente TENAA, con la sigla RMX3952. Il dispositivo è spuntato in precedenza anche nella certificazione NBTC con la sigla RMX3951 (sarebbe la versione Global) e il nome commerciale Realme 13 5G. Il telefono è dotato di un ampio modulo fotografico circolare, con un look molto simile a quello del precedente Realme 12 5G; ovviamente il design ricorda molto anche lo stile degli ultimi Realme 13 Pro e 13 Pro+, ma rispetto a questi ultimi manca la dicitura HYPERIMAGE+ (probabilmente mancheranno anche le funzioni AI dei fratelli maggiori).

Realme 12 5G – Crediti: Realme

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Realme 13 5G presenta varie analogie con il precedente modello: ritroviamo uno schermo LCD da 6,72″ Full HD+ (presumibilmente a 120 Hz), c’è un chipset octa-core fino a 2,2 GHz (tuttavia potremmo avere un SoC Qualcomm anziché MediaTek, ma per ora non ci sono conferme), 5.000 mAh di batteria e il supporto alla ricarica da 45W. Il TENAA segnala una moltitudine di tagli di memoria, ma ovviamente al debutto se arriveranno solo alcuni (da escludere 12/16 GB di RAM e 512 GB/1 TB di storage, almeno fino ad una possibile conferma). Il comparto fotografico si affida ad un doppio modulo con un sensore principale da 50 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, basata su leak, certificazioni e dettagli mutuati dal predecessore.

Realme 13 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,79 mm per 190 grammi

Certificazione IP54 (?)

(?) Display LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 950 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 950 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (?)

CPU octa-core (2,2 GHz)

GPU /

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB/1 TB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC (?), GPS, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 2 MP

Selfie camera da 16 MP

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le