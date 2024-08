Pixel 9 Pro e Google Gemini: un leak mostra la nuova funzione foto “Add me”

Nonostante manchi poco meno di una settimana alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone della serie Pixel 9, sembra proprio che i leak non accennino neanche lontanamente a terminare. In queste ore, infatti, è trapelato in rete un nuovo filmato che mostra alcune delle funzioni con intelligenza artificiale dell’inedito Pixel 9 Pro, che potrà usufruire della potenza di Google Gemini sia in locale che nel cloud. Tra queste funzioni c’è anche la nuova “Add me“, che farà felice chi ama scattare le foto e per questo motivo non ne ha mai una di se stesso.

“Add me” permette a tutti di rientrare nelle foto, anche a chi le ha scattate!

Crediti: MysteryLupin

In un filmato promozionale condiviso dal celebre leaker MysteryLupin su Twitter/X, possiamo avere un piccolo assaggio di quelle che saranno le funzionalità con intelligenza artificiale di Pixel 9 Pro grazie all’integrazione di Google Gemini. Il nuovo smartphone potrà riconoscere gli oggetti inquadrati ed avere informazioni dettagliate su di essi, utilizzare il Super Res Zoom e l’inedita funzione “Add Me“, che consentirà di unire due fotografie per far rientrare tutti i partecipanti del gruppo all’interno dell’inquadratura.

Questa funzionalità viene descritta come un’esclusiva di Pixel 9 Pro, almeno in questo filmato, quindi dovremo attendere la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone per scoprire se sarà possibile usufruire della funzionalità anche sugli altri modelli della serie. Intanto, vi lasciamo al filmato che mostra alcune delle funzionalità AI del nuovo smartphone di Google, che molto probabilmente rivedremo nelle pubblicità con cui la compagnia proverà a far innamorare gli utenti.

Pixel 9 Pro pic.twitter.com/htze22yrsg — Arsène Lupin (@MysteryLupin) August 6, 2024

Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale della nuova serie Pixel 9 è prevista per il prossimo 13 agosto: mancano quindi davvero pochi giorni per scoprire quali altri novità ci ha riservato Google per questi nuovi dispositivi.

