Disney+ aumenta di nuovo i prezzi: lo streaming è sempre più costoso!

Se credevate che l’introduzione dei piani con pubblicità potesse anche solo limitare l’aumento dei prezzi dei servizi di streaming vi siete (e ci siamo) sbagliati di grosso. Disney Plus, infatti, ha annunciato in queste ore il quinto aumento del prezzo degli abbonamenti da quando ha debuttato sul web nel lontano 2019. Il nuovo incremento non entrerà in vigore fin da subito, ma gli utenti saranno costretti a pagare di più per mantenere attivo il proprio abbonamento già nei prossimi mesi.

Negli Stati Uniti arriva un nuovo aumento per Disney+: è il quinto dal lancio

A partire dal prossimo 17 ottobre 2024, negli Stati Uniti i piani in abbonamento di Disney+ saliranno ulteriormente di prezzo, con un aggiunta di 2$ su quasi tutti i tier offerti dal colosso dell’animazione. Ad aumentare, inoltre, saranno anche gli abbonamenti aggiuntivi come Hulu ed ESPN+ che non sono presenti nel nostro paese, ma di cui usufruiamo comunque dei contenuti (tranne di ESPN+) grazie all’offerta unificata di Disney+. Di seguito i nuovi prezzi.

Disney+ con pubblicità : da 7.99$ a 9.99$

: da 7.99$ a Disney+ senza pubblicità : da 13.99$ a 15.99$

: da 13.99$ a Hulu con pubblicità : da 7.99$ a 9.99$

: da 7.99$ a Hulu senza pubblicità : da 17.99$ a 18.99$

: da 17.99$ a ESPN+: da 10.99$ a 11.99$

Al momento non sappiamo se gli aumenti arriveranno anche in Italia e di conseguenza in Europa, ma è lecito aspettarsi un annuncio nel breve periodo che possa chiarire anche questo piccolo (ma importantissimo dettaglio).

