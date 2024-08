Realme 13+ 5G tra immagini e specifiche: avrà SoC e ricarica più potenti

Aggiornamento 09/08: continuano a spuntare dettagli sul prossimo medio gamma della serie, stavolta con indizi su chipset e ricarica rapida. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

La gamma Realme 13 si arricchisce di nuovi modelli e ora l’ente certificativo TENAA ha svelato l’ennesima aggiunta alla famiglia di medio gamma del brand cinese (con la sigla RMX5002). Similmente a quanto visto lo scorso anno, ecco fare capolino anche Realme 13+ 5G: andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati finora, con tanto di immagini e info sulle specifiche.

Realme 13+ 5G: immagini e specifiche della prossima aggiunta alla serie di mid-range

Crediti: TENAA

Per prima cosa ricordiamo che l’attuale Realme 12+ 5G è stato lanciato anche in Italia, quindi ci sono buone possibilità anche per il suo successore. Di conseguenza possiamo aspettarci un medio gamma che offrirà un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, con specifiche equilibrate ed un look che strizza l’occhio ai fratelli maggiori. E infatti Realme 13+ 5G coincide in pieno con alcune di queste aspettative: il design non si discosta da quello dei modelli 13 Pro e 13 Pro+, così come avvenuto anche con la versione 13 5G (anch’essa certificata dal TENAA).

Il telefono monta uno schermo con punch hole centrale ed è caratterizzato da un ampio modulo fotografico con una doppia fotocamera e quattro spazi (tra cui uno occupato dal flash LED). Il display è un’unità AMOLED da 6,67″ Full HD+ mentre il chipset è una soluzione con una frequenza massima di 2,5 GHz (ma non viene specificata l’identità). Di seguito trovate la scheda tecnica completa (ovviamente sulla base di quanto visto nel database del TENAA, insieme ad altre certificazioni e ad alcune congetture basate sul predecessore).

Crediti: Geekbench

Intanto il dispositivo è comparso anche su Geekbench, stavolta con la sigla RMX5000. I primi benchmark offrono una panoramica leggermente più chiara sul SoC che troveremo a bordo (il modello MediaTek MT6878): si tratta del Dimensity 7300, una passo avanti rispetto al Dimensity 7050 del precedente 12+ 5G. Geekbench riporta anche la presenza di 6 GB di RAM e di Android 14 lato software. Per concludere, Realme 13+ 5G è stato anche certificato da TÛV con un caricabatterie da 80W: probabilmente questa sarà anche la sua potenza di ricarica (contro i 67W della generazione precedente).

Realme 13+ 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 161,7 x 74,7 x 7,6 mm per 185 grammi

certificazione IP54 (?)

(?) Display AMOLED ( E4 ?) da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) presumibilmente con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nit

( ?) da (2.400 x 1.080 pixel) presumibilmente con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,5 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G615 MP2

6/8/12/16 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256/512 GB/1 TB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh (4.880 mAh) con ricarica rapida da 80W

(4.880 mAh) con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4?)

(f/1.8-2.4?) Selfie camera da 16 MP (f/2.45?)

(f/2.45?) Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

