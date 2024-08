Apple lancia iOS 18 Public Beta 3: ecco le ultime novità

Apple ha pubblicato in queste ore una nuova versione della beta pubblica di iOS 18, consentendo anche ai più curiosi di testare le novità introdotte con l’ultima beta per sviluppatori. Lo sviluppo del nuovo sistema operativo mobile per iPhone, quindi, procedere in modo spedito e senza sosta, con le versione di test che arrivano a cadenza regolare per permettere sia agli sviluppatori che agli utenti di preparsi al meglio per l’arrivo della nuova versione nel mese di settembre.

Il nuovo strumento per la rimozione delle distrazioni in Safari arriva anche in Beta pubblica

iOS 18 Public Beta 3 è disponibile da oggi per tutti gli iscritti al Apple Beta Program e permette anche ai non-sviluppatori di testare le ultime novità del nuovo sistema operativo mobile. Questa nuova beta pubblica, infatti, offre le medesime novità della Beta 5 per sviluppatori, con il nuovo strumento di rimozione delle distrazioni di Safari che adesso può essere testato anche da una platea decisamente più ampia. Di seguito le principali novità di questa versione.

Nuove icone con trasparenza nel Centro di controllo

Eliminato lo swipe laterale nell’app Foto

Aggiunta la funzione “Nascondi distrazioni” in Safari per eliminare elementi fastidiosi come le pubblicità

Migliorate le icone nella modalità scura

Nuova sezione “Personalizza e riordina” nell’app Foto

Aggiunta l’opzione “Indirizzo Wi-Fi Privato” nelle Impostazioni

Per installare questa nuova versione della beta pubblica non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi selezionare “iOS 18 Public Beta” ed iniziare immediatamente il download di iOS 18 Public Beta 3.

