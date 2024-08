Xiaomi 15 Ultra: il teleobiettivo sarà migliore che su Samsung Galaxy S25 Ultra

Aggiornamento 07/08: si torna a parlare del prossimo super flagship di Xiaomi, ancora una volta con dettagli sul teleobiettivo. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Da quando si vocifera che lo Xiaomi 15 Pro erediterebbe parte della fotocamera di Xiaomi 14 Ultra, l’asticella si sarebbe alzata per il “fratello maggiore” Xiaomi 15 Ultra. Di generazione in generazione, è fisiologico che le tecnologia prima esclusive dei modelli più avanzati vengano ereditate da quelli meno costosi; basta guardare i migliori mid-range odierni, che hanno dalla loro feature una volta limitate ai soli top di gamma.

La fotocamera di Xiaomi 15 Ultra proverà a consolare gli “orfani” di Samsung Galaxy S23 Ultra

Facendo un rapido riepilogo delle voci di corridoio, dal duo Xiaomi 14 e 14 Pro e il loro teleobiettivo 3.2x i prossimi modelli avrebbero un teleobiettivo standard su Xiaomi 15 e un teleobiettivo periscopiale su Xiaomi 15 Pro che avrebbe lo stesso zoom 5x che troviamo oggi su Xiaomi 14 Ultra. Di riflesso, è lecito attendersi che Xiaomi 15 Ultra abbia uno zoom maggiore per giustificare il suo essere “Ultra” e non “Pro”.

Arrivano adesso le indiscrezioni del solito Digital Chat Station, che specifica come 15 Ultra avrebbe un periscopiale avanzato ma non avanzatissimo. In molti lamentano la scelta di Samsung di aver ridimensionato il teleobiettivo 10x di Galaxy S23 Ultra in un 5x su S24 Ultra, che per quanto sia da 50 MP anziché 10 MP restituisce comunque risultati peggiori quando si zooma molto.

14 Ultra – Crediti: Xiaomi

Per Xiaomi 15 Ultra si parla di una lunghezza focale sui 180 mm, l’equivalente di uno zoom 7x/8x ottenuto tramite un nuovo sensore Sony da 1/2,51″, la stessa dimensione dell’IMX858 che Xiaomi 14 Ultra su entrambi i teleobiettivi. Non sarebbe il 10x dei vecchi Samsung ma sarebbe comunque un passo in avanti, visto che Find X7 Ultra si ferma al 6x anche se vedremo cosa porterà sul piatto Find X8 Ultra. Nel frattempo ha iniziato a fare capolino anche una nuova indiscrezione, in contrasto con quanto letto finora: secondo il noto insider Ice Universe, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe offrire una teleobiettivo a periscopio da ben 200 MP (sulla scia di quanto visto con vivo X100 Ultra e Honor Magic 6 Ultimate) ma con zoom ottico 4X, inferiore rispetto alle voci precedenti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le