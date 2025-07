Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro è la nuova Power Station con speaker integrati

Su Geekmall è arrivata una novità perfetta per gli amanti del campeggio (ma non solo). Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro è la Power Station potente, espandibile e dotata di funzionalità smart con una chicca: una coppia di speaker integrati per le tue feste in spiaggia e in mezzo alla natura.

Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro debutta con tanta potenza, speaker integrati e controlli smart: novità e prezzo

Crediti: Blackview

Dotata di una potenza di uscita continua fino a 2.400W (con picco di 4.500W), Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro è la Power Station pensata per viaggi e campeggio, ma anche per un utilizzo domestico. Il dispositivo ha una capacità espandibile da 2.016 Wh fino ad un massimo di 22.176 Wh, grazie al design modulare: le batterie (acquistabili a parte) possono essere impilate per guadagnare un’autonomia estesa fino a due settimane.

L’ingresso CA da 1.500W permette di ricarica completamente la stazione in appena 1,2 ore, risultando il 36% più veloce rispetto alla media della categoria. Inoltre supporta 8 modalità di ricarica, tra cui quella solare (1.500W) e la presa auto, per la massima versatilità in ogni occasione.

Crediti: Blackview Crediti: Blackview

Nonostante si tratti di una Power Station, il nuovo modello targato Blackview punta all’intrattenimento: si tratta del primo dispositivo della categoria equipaggiato con un sistema audio con woofer da 25W e tweeter da 10W integrati. In questo modo la stazione si trasforma all’occorrenza in una postazione multimediale per ascoltare musica, far festa oppure guardare film in compagnia (collegando schermo e PC).

La batteria LiFePO integrata offre una durata di circa 12 anni (3.500 cicli di ricarica) ed è dotata di un sistema BMS intelligente con 8 livelli di protezione, inclusi dispositivi contro sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura e non solo. Inoltre la tecnologia UPS a 0 ms assicura la massima continuità in qualsiasi situazione.

Crediti: Blackview

La parte frontale ospita una luce LED da 3.000 lumen con cinque modalità di illuminazione, tra cui quella SOS per garantire la massima visibilità in caso di blackout o situazioni di emergenza all’averto. Le 16 uscite multifunzione permettono di alimentare qualsiasi tipo di dispositivo e tra queste sono comprese anche due basi per la ricarica wireless fino a 15W. Segnaliamo che si tratta di una stazione smart: grazie all’app per smartphone è possibile controllare da remoto ogni aspetto.

La nuova Power Station Blackview Oscal PowerMax 2400 Pro è disponibile all'acquisto su Geekmall in offerta lancio a 899€, ma solo per un periodo limitato di tempo.

