Realme 13 Pro e 13 Pro+ ufficiali con HYPERIMAGE+: sono i Camera Phone della fascia media!

Il momento del debutto dei nuovi modelli della serie Number di Realme è arrivato e come già avvenuto in precedenza si comincia dai dispositivi “superiori”. Realme 13 Pro e 13 Pro+ sono ufficiali ed arrivano con un comparto fotografico migliorato e tante novità votate all’AI: ecco il nostro approfondimento con tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (Global sì, ma per ora solo quello indiano).

Realme 13 Pro & 13 Pro+: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi Camera Phone mid-range

Design e display

Crediti: Realme

Il nuovo design della gamma Realme 13 Pro attinge a piene mani dalla scorsa generazione: similmente ai modelli della famiglia Realme 12 Pro ritroviamo un modulo fotografico circolare, posizionato nella parte superiore della scocca e dotato di tre sensori. Elegantissime le nuove colorazioni: Monet Purple e Monet Gold presentano una cover posteriore in vetro, con colori ispirati al celebre artista; la versione Emerald Green si tinge di verde scuro, con una cover in pelle vegana. Sia Realme 13 Pro che il fratello maggiore 13 Pro+ montano schermi AMOLED da 6,7″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 7i. Ovviamente non può mancare un lettore d’impronte digitale posizionato sotto il display (ottico per entrambi i telefoni). Presente anche la certificazione IP65, che indica un alto livello di protezione contro polvere e acqua.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche di Realme 13 Pro e 13 Pro+ si basano sullo stesso chipset (a differenza di quanto avvenuto nella scorsa generazione): si tratta del SoC Snapdragon 7s Gen 2, soluzione già vista a bordo di Realme 12 Pro+. Abbiamo a che fare con un modello lanciato lo scorso anno, realizzato a 4 nm e dotato di un core principale fino a 2,4 GHz. Lato batteria troviamo un’unità da 5.200 mAh, rispettivamente con ricarica da 45W (Pro) e da 80W (Pro+). La grande novità introdotta dalla gamma è il comparto fotografico, definito HYPERIMAGE+ e anche Ultra Clear Camera AI: ovviamente questo è il tempo dell’intelligenza artificiale e non manca tutta una serie di ottimizzazioni pensate per migliorare le foto. Di seguito trovate le varie funzioni incluse:

algoritmo AI HyperRAW : per miglioramenti in luci e ombre;

: per miglioramenti in luci e ombre; AI Natural Skin Tone : per l’illuminazione della pelle;

: per l’illuminazione della pelle; AI Pure Bokeh : per ritratti al top;

: per ritratti al top; AI Ultra Clarity : per migliorare immagini sfocate;

: per migliorare immagini sfocate; AI Smart Removal : per migliorare gli scatti di gruppo;

: per migliorare gli scatti di gruppo; AI Group Photo Enhance: per rimuovere con precisione gli elementi indesiderati dalle foto.

Per quanto riguarda Realme 13 Pro+ abbiamo una tripla fotocamera da 50 + 50 + 8 MP con l’introduzione di un sensore principale LYT-701 (realizzato in collaborazione tra Realme e Sony) con un obiettivo da 24 mm e OIS; per la prima volta il sensore LYT-600 viene utilizzato come un teleobiettivo a periscopio, con zoom ottico 3X e digitale 120X. Infine è presente un ultra-grandangolare. Passando alla fotocamera di Realme 13 Pro, in questo caso si passa ad un modulo da 50 + 8 MP con un sensore principale LYT-600 e un ultra-wide.

Realme 13 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Realme

Dimensioni di 161,3 x 73,9 x 8,2 mm per 188 grammi (vetro) oppure 161,3 x 73,9 x 8,4 mm per 183,5 grammi (pelle vegana)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz (fino a 2.000 Hz), luminosità di picco di 2.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i, Rainwater Smart Touch

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , profondità colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz (fino a 2.000 Hz), luminosità di picco di 2.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i, Rainwater Smart Touch Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NO NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 MP (f/1.88-2.2) con LYT-600, OIS, ultra-grandangolare 112°, ottimizzazioni Ultra Clear Camera AI

da (f/1.88-2.2) con LYT-600, OIS, ultra-grandangolare 112°, ottimizzazioni Selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

Realme 13 Pro+ – Scheda tecnica

Crediti: Realme

Dimensioni di 161,3 x 73,9 x 8,2 mm per 190 grammi (vetro) oppure 161,3 x 73,9 x 8,4 mm per 185,5 grammi (pelle vegana)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz (fino a 2.000 Hz), luminosità di picco di 2.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i, Rainwater Smart Touch

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , profondità colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz (fino a 2.000 Hz), luminosità di picco di 2.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i, Rainwater Smart Touch Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NO NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.65-2.2) con LYT-701 (1/1.56”), OIS, ultra-grandangolare 112° e teleobiettivo a periscopio LYT-600 (con zoom ottico 3X e digitale 120X), ottimizzazioni Ultra Clear Camera AI

da (f/1.88-2.65-2.2) con LYT-701 (1/1.56”), OIS, ultra-grandangolare 112° e teleobiettivo a periscopio LYT-600 (con zoom ottico 3X e digitale 120X), ottimizzazioni Selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

Quanto costa Realme 13 Pro/13 Pro+ – Prezzo e uscita

I nuovi Realme 13 Pro e 13 Pro+ sono stati lanciati a livello Global, ma per il momento solo in India, al prezzo di partenza di 264€ al cambio attuale. Non c’è ancora una data di presentazione per l’Italia e vi aggiorneremo non appena ci saranno novità. Di seguito trovate tutte le configurazioni, con il rispettivo prezzo.

Realme 13 Pro 5G 8/128 GB – 23.999 INR ( 264€ ) 8/256 GB – 25.999 INR ( 286€ ) 12/512 GB – 28.999 INR ( 319€ )

Realme 13 Pro+ 5G 8/256 GB – 29.999 INR ( 330€ ) 12/256 GB – 31.999 INR ( 352€ ) 12/512 GB – 33.999 INR ( 375€ )



