Snapdragon 4s Gen 2 ufficiale: è il nuovo SoC 5G budget-friendly

Quasi due anni fa, Qualcomm presentava la sua rinnovata serie Snapdragon 4, a cui adesso si aggiunge il nuovo Snapdragon 4s Gen 2. È una nuova versione del già conosciuto System-on-a-Chip di seconda generazione, da cui si differenzia per offrire ai produttori di smartphone economici specifiche ridimensionate.

Qualcomm presenta tutte le novità del suo Snapdragon 4s Gen 2

Snapdragon 4 Gen e 4s Gen 2 hanno una cosa in comune: il processo produttivo. Entrambi sono prodotti da Samsung sul suo nodo a 4 nm, mentre cambiano le specifiche che compongono il SoC, sia lato CPU che GPU. Con nome in codice SM4635, ha un processore sempre octa-core Kryo ma con frequenze downclockate, con 2 core Cortex-A78 a 2,0 GHz e 6 core Cortex-A55 a 1,8 GHz, oltre a una GPU Adreno 611 con codec H.265 e VP9.

Le prestazioni sono supportate da memorie di tipo RAM LPDDR4 a 2.133 MHz e ROM UFS 3.1 2-Lane. Per la fotocamera, è presente il classico doppio ISP Spectra a 12-bit con supporto a sensori singoli da 32 MP, doppi da 16 MP con Zero Shutter Lag, scatto fino a 84 MP e registrazione video 1080p a 30 fps. Presente il supporto a schermi FHD+ a 90 Hz con tecnologia Q-Sync per il sync dinamico nel gaming, la connettività supporta 5G fino a 1 Gbps in download, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e GPS a doppia frequenza e troviamo anche le tecnologia audio aptX Adaptive, Aqstic e Quick Charge 4+.

Il primo smartphone a installare lo Snapdragon 4s Gen 2 sarà di Xiaomi, come confermato dalla dirigenza indiana, con un lancio previsto verso fine 2024, e intanto si parla già di Snapdragon 4 Gen 3.

